Коротко про дистанційку: в Одесі школярі зірвали урок потоком матів (відео)
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Уроки пішли не за планом.
Через погіршення епідеміологічної ситуації в регіонах України багато шкіл були змушені перейти на дистанційну освіту, що лише додало головного болю педагогам. Крім технічних складнощів, у них також виникають проблеми з поведінкою учнів на уроках.
Ситуацію на уроках в одній з таких шкіл змогли зафільмувати учні, після чого відео просочилося в мережу і було оприлюднене телеграм-каналом "Ху**ая Одеса".
Як видно на кадрах, деякі з учнів почали висловлюватися матом під час уроків, через що навчальний процес довелося перервати. Судячи з другої частини відео, ситуація у цьому класі повторювалася неодноразово.
Обережно на відео є нецензурна лексика!
У коментарях до запису користувачі мережі поділилися інформацією про те, що подібні для дистанційки швидше буденність, ніж поодинокі випадки.
Як повідомлялося раніше, подібна проблема притаманна не лише Одесі. Так нещодавно у Луцьку на уроках в одній зі шкіл невідомі почали транслювати відео порнографічного змісту.
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