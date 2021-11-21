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Коротко про дистанційку: в Одесі школярі зірвали урок потоком матів (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ноутбук Новина оновлена 21 листопада 2021, 19:06
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Уроки пішли не за планом.

Через погіршення епідеміологічної ситуації в регіонах України багато шкіл були змушені перейти на дистанційну освіту, що лише додало головного болю педагогам. Крім технічних складнощів, у них також виникають проблеми з поведінкою учнів на уроках.

Ситуацію на уроках в одній з таких шкіл змогли зафільмувати учні, після чого відео просочилося в мережу і було оприлюднене телеграм-каналом "Ху**ая Одеса".

Як видно на кадрах, деякі з учнів почали висловлюватися матом під час уроків, через що навчальний процес довелося перервати. Судячи з другої частини відео, ситуація у цьому класі повторювалася неодноразово.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

У коментарях до запису користувачі мережі поділилися інформацією про те, що подібні для дистанційки швидше буденність, ніж поодинокі випадки.

Як повідомлялося раніше, подібна проблема притаманна не лише Одесі. Так нещодавно у Луцьку на уроках в одній зі шкіл невідомі почали транслювати відео порнографічного змісту.

Теги:
#Одеса #Школи
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