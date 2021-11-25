В Одессе горел элитный многоэтажный дом: пожарные спасали детей (видео)

Причиной пожара могла стать электропроводка.

В Одессе на шестой станции Большого Фонтана (Фонтанская дорога 49/1) загорелся жилой комплекс "Подкова". Возгорание началось на 13 этаже из 16.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Пожар удалось потушить в 15:12. По имеющимся данным, горела проводка на всех шестнадцати этажах здания. Жителей эвакуировали. Спасатели выносили из горящего здания детей.

Всего из здания спасли и эвакуировали 24 человека

На месте работали 40 спасателей и 10 спецавто пожарных. Спасли из охваченного огнем жилого комплекса девять человек, среди которых пять детей и эвакуировали 15, среди них также были несовершеннолетние.

В соцсетях сообщают, что причиной пожара могла стать перегрузка проводки — жители накануне перекрывали дорогу из-за того, что управляющая компания не включила отопление. Аргументировали это тем, что у некоторых жителей — большие долги.

Также сообщается, что пожарные автомобили не могли подъехать к ЖК "Подкова" из-за припаркованных авто.

Ранее "Телеграф" писал про масштабный пожар в многоэтажке в Днепре. Там загорелась крыша на высотке во время ремонтных работ. Рабочие пытались тушить огонь самостоятельно до приезда пожарных.