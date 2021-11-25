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В Одесі горів елітний багатоповерховий будинок: пожежники рятували дітей (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Елітний житловий комплекс "Підкова".
Елітний житловий комплекс "Підкова".

Причиною пожежі могла стати електропроводка.

В Одесі на шостій станції Великого Фонтану (Фонтанська дорога 49/1) спалахнув житловий комплекс "Підкова". Займання почалося на 13 поверсі із 16.

Про це повідомляють регіональні ЗМІ.

Пожежу вдалося загасити о 15:12. За даними, горіла проводка на всіх шістнадцяти поверхах будівлі. Мешканців евакуювали. Рятувальники виносили з палаючої будівлі дітей.

Загалом із будівлі врятували та евакуювали 24 особи
Загалом із будівлі врятували та евакуювали 24 особи

На місці працювали 40 рятувальників та 10 спецавто пожежників. Врятували із охопленого вогнем житлового комплексу дев’ять осіб, серед яких п’ять дітей та евакуювали 15, серед них також були неповнолітні.

У соцмережах повідомляють, що причиною пожежі могло стати перевантаження проводки — жителі напередодні перекривали дорогу через те, що компанія, що управляє, не включила опалення. Аргументували це тим, що деякі мешканці мають великі борги.

Також повідомляється, що пожежні автомобілі не могли під’їхати до ЖК "Підкова" через припарковані авто.

Раніше "Телеграф" писав про масштабну пожежу у багатоповерхівці у Дніпрі. Там спалахнув дах на висотці під час ремонтних робіт. Робітники намагалися гасити вогонь самостійно до приїзду пожежників.

Теги:
#Одеса #Пожежа #Підкова
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