"Вкусно, но грустно": в Одессе пассажиру трамвая разбили голову банкой нутеллы (видео)
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По счастливой случайности, в трамвае почти не было пассажиров
Пятничный вечер 27 ноября в Одессе закончился для пассажиров трамвая №15 весьма странным инцидентом. Неизвестный разбил окно общественного транспорта с помощью банки нутеллы.
Подробности сообщили в местном Telegram-паблике "Ху***я Одесса".
Известно, что из-за хулиганских действий пострадал один из пассажиров трамвая — молодой парень. Ему досталось банкой прямиком в глаз, из-за чего, согласно предварительной информации, он был вынужден обратиться к медикам.
Это и неудивительно, ведь удар был такой силы, что сумел пробить довольно прочное трамвайное окно. Очевидцы, к слову, не сообщили, разбился ли сам "снаряд", которым стала банка нутеллы.
Отметим, что нутеллой называется шоколадно-арахисовая паста, которая является любимым продуктом многих сладкоежек.
Инцидент произошел в одном из трамваев на маршруте №15 (площадь Тираспольская — Слободской рынок).
Пользователи сети активно обсуждают подобное хулиганство. Многие шутят, что от такого подарка как нутелла отказываться нельзя. Это связано с не самой низкой стоимостью сладости — более 110 гривен за 350-граммовую банку.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что одесситка воспользовалась в троллейбусе газовым баллончиком из-за неадекватного поведения другого пассажира. По итогу её же и попытались сделать единственной виновницей инцидента.
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