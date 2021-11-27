Укр

"Вкусно, но грустно": в Одессе пассажиру трамвая разбили голову банкой нутеллы (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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"Снаряд" попал парню прямо в глаз Новость обновлена 27 ноября 2021, 12:56
"Снаряд" попал парню прямо в глаз

По счастливой случайности, в трамвае почти не было пассажиров

Пятничный вечер 27 ноября в Одессе закончился для пассажиров трамвая №15 весьма странным инцидентом. Неизвестный разбил окно общественного транспорта с помощью банки нутеллы.

Подробности сообщили в местном Telegram-паблике "Ху***я Одесса".

Известно, что из-за хулиганских действий пострадал один из пассажиров трамвая — молодой парень. Ему досталось банкой прямиком в глаз, из-за чего, согласно предварительной информации, он был вынужден обратиться к медикам.

Это и неудивительно, ведь удар был такой силы, что сумел пробить довольно прочное трамвайное окно. Очевидцы, к слову, не сообщили, разбился ли сам "снаряд", которым стала банка нутеллы.

Отметим, что нутеллой называется шоколадно-арахисовая паста, которая является любимым продуктом многих сладкоежек.

Инцидент произошел в одном из трамваев на маршруте №15 (площадь Тираспольская — Слободской рынок).

Маршрут 15 трамвая
Маршрут 15 трамвая

Пользователи сети активно обсуждают подобное хулиганство. Многие шутят, что от такого подарка как нутелла отказываться нельзя. Это связано с не самой низкой стоимостью сладости — более 110 гривен за 350-граммовую банку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что одесситка воспользовалась в троллейбусе газовым баллончиком из-за неадекватного поведения другого пассажира. По итогу её же и попытались сделать единственной виновницей инцидента.

Теги:
#Одесса #Трамвай #Nutella
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