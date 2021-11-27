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"Смачно, але сумно": в Одесі пасажиру трамвая розбили голову банкою нутелли (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Снаряд" потрапив хлопцеві прямо в око Новина оновлена 27 листопада 2021, 12:56
"Снаряд" потрапив хлопцеві прямо в око

Завдяки щасливому випадку, в трамваї майже не було пасажирів

П’ятничний вечір 27 листопада в Одесі закінчився для пасажирів трамвая №15 вельми дивним інцидентом. Невідомий розбив вікно громадського транспорту за допомогою банки нутелли.

Подробиці повідомили у місцевому Telegram-паблік "Ху***я Одесса".

Відомо, що через хуліганські дії постраждав один із пасажирів трамвая — молодий хлопець. Йому дісталося банкою прямо в око, через що, за попередньою інформацією, він був змушений звернутися до медиків.

Це й не дивно, адже удар був такої сили, що зумів пробити доволі міцне трамвайне вікно. Очевидці, до речі, не повідомили, чи розбився сам "снаряд", яким стала банком нутелли.

Зазначимо, що нутеллою називається шоколадно-арахісова паста, яка є улюбленим продуктом багатьох ласунів.

Інцидент стався в одному із трамваїв на маршруті №15 (площа Тираспольська – Слобідський ринок).

Маршрут 15 трамваю
Маршрут 15 трамваю

Користувачі мережі активно обговорюють подібне хуліганство. Багато хто жартує, що від такого подарунка як нутелли відмовлятися не можна. Це пов’язано із не найнижчою вартістю солодощів — понад 110 гривень за 350-грамову банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що одеситка скористалася у тролейбусі газовим балончиком через неадекватну поведінку іншого пасажира. Зрештою її ж і спробували зробити єдиним винуватцем інциденту.

Теги:
#Одеса #Трамвай #Nutella
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