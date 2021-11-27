"Смачно, але сумно": в Одесі пасажиру трамвая розбили голову банкою нутелли (відео)

Завдяки щасливому випадку, в трамваї майже не було пасажирів

П’ятничний вечір 27 листопада в Одесі закінчився для пасажирів трамвая №15 вельми дивним інцидентом. Невідомий розбив вікно громадського транспорту за допомогою банки нутелли.

Подробиці повідомили у місцевому Telegram-паблік "Ху***я Одесса".

Відомо, що через хуліганські дії постраждав один із пасажирів трамвая — молодий хлопець. Йому дісталося банкою прямо в око, через що, за попередньою інформацією, він був змушений звернутися до медиків.

Це й не дивно, адже удар був такої сили, що зумів пробити доволі міцне трамвайне вікно. Очевидці, до речі, не повідомили, чи розбився сам "снаряд", яким стала банком нутелли.

Зазначимо, що нутеллою називається шоколадно-арахісова паста, яка є улюбленим продуктом багатьох ласунів.

Інцидент стався в одному із трамваїв на маршруті №15 (площа Тираспольська – Слобідський ринок).

Маршрут 15 трамваю

Користувачі мережі активно обговорюють подібне хуліганство. Багато хто жартує, що від такого подарунка як нутелли відмовлятися не можна. Це пов’язано із не найнижчою вартістю солодощів — понад 110 гривень за 350-грамову банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що одеситка скористалася у тролейбусі газовим балончиком через неадекватну поведінку іншого пасажира. Зрештою її ж і спробували зробити єдиним винуватцем інциденту.