Задихалися всі: одеситка "задула" діда-грубіяна з балончика прямо у тролейбусі (відео)

Коли старший чоловік виявляв агресію, його ніхто не зупинив.

Не надто приємним стало закінчення поїздки для пасажирів одного з тролейбусів за маршрутом №10 до Одеси 25 листопада. Тут молода дівчина скористалася газовим балончиком у салоні автомобіля.

Подробиці повідомили у місцевому Telegram-паблік "Ху***я Одесса".

Відомо, що початковий конфлікт почався через агресивну поведінку одного з літніх пасажирів. Йому не сподобалося, що молода дівчина спілкувалася з кимось зі знайомих по відеозв’язку.

Замість того, щоб спокійно попросити припинити це робити у громадському транспорті, чоловік почав матюкатися та плюватися у бік дівчини. Та, в свою чергу, терпіти образи не стала і попередила: якщо агресія не припиниться, вона використає газовий балончик.

Утім, невгамовний пасажир, вочевидь, не сприйняв її слова всерйоз і плюнув у неї знову. Після цього дівчина дістала балончик і бризнула йому в обличчя.

Єдиний неврахований одеситкою момент — перебування у закритому просторі та наявність інших людей. Звісно, всі, хто перебував у тролейбусі, відразу почали кашляти і плакати через особливості розпорошеного аерозолю.

Цікаво, що зрештою знайшовся лише один із пасажирів, який став на захист дівчини. Інші вимагали здати їх у поліцію і матюкали. Попереджаємо: на відео багато нецензурної лексики (18+).

Що сталося з дідом, на якого припав основний "удар" балончика, не повідомляється. Утім інцидент викликав немалий резонанс серед користувачів мережі. До речі, багато хто заступився саме за дівчину.

А допоки в Одесі на грубість пасажирів громадського транспорту практично не реагують, у Харкові водії самостійно "заспокоюють" п’яних дебоширів.