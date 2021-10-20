Майже як машиніст метро: водій тролейбуса в Харкові приборкав буйного пасажира (відео)

Водій самостійно затримав п’яного пасажира, який розбив скло в тролейбусі.

Після того, як в харківському метрополітені водій втихомирив неадекватного пасажира і прославився на всю країну, водій тролейбуса самостійно затримав п’яного дебошира.

Інцидент стався 20 жовтня на перехресті Валентинівській— Академіка Павлова.

Як повідомляє Телеграм-канал "Харків Life", п’яний чоловік розбив скло в тролейбусі, а водій затримав його самостійно до приїзду поліції.

"Суворі будні водіїв", — підписав автор публікацію.

На відео видно, що неадекватний пасажир лежить на землі, нібито у нього зламана рука, а очевидці викликали поліцейських.

У коментарях жителі міста згадують схожі випадки, а також припускають, що водія можу звільнити:

Слід нагадати, що після історії з машиністом електрички, стало відомо, що його збираються звільнити. Після чого він отримав несподівану підтримку українців, які не схвалювали такий вчинок керівництва.

Так слід зазначити, що в громадському транспорті часто відбуваються скандали та бійки. Нещодавно в Запоріжжі водій маршрутки нецензурно вилаявся на пенсіонера.