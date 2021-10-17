Машиніст, який побив дебошира в метро Харкова, отримав несподівану підтримку

Історія з бійкою машиніста з пасажиром отримала продовження.

У п’ятницю, 15 жовтня, в харківському метрополітені машиніст електрички побив п’яного агресивного пасажира, який поводився неадекватно і чіплявся до пасажирів. Після цієї події керівництво запропонувало машиністу звільнитися, що викликало обурення в українців.

У телеграм-каналі "Харків LIFE" оприлюднили деталі події, судячи з усього, надані одним з колег машиніста.

Відзначається, що пригода сталася на станції метро "Площа Конституції". Пасажир і до цього поводився агресивно стосовно інших відвідувачів метро, а після почав задирати машиніста. Той відкрив двері та зробив усне зауваження, на що неадекват відповів потоком лайки.

Після цього сталася бійка.

Керівництво метрополітену пізніше запропонувало чоловікові написати заяву за власним бажанням.

Автор поста зазначає, що цей машиніст пропрацював на підприємстві все життя і зарекомендував себе з позитивного боку.

Незабаром йому виповниться 50 років.

Варто зазначити, що користувачі мережі в більшості своїй підтримали дії машиніста.

Свою оцінку також озвучила нардеп Вікторія Кінзбурська, яка пообіцяла надати машиністу допомогу.

"Чи справедливо це? — Кожен відповість сам. Я не хочу давати події оцінку, оскільки це не розгляд одного дня, але, такі наслідки для машиніста я вважаю неправильними", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, в Запоріжжі водій маршрутки обурився пільговим проїздом у пенсіонера, після чого обматюкав його, висадив усіх пасажирів і поїхав.