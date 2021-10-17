Укр

Машинист, избивший дебошира в метро Харькова, получил неожиданную поддержку

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Метро в Харькове Новость обновлена 17 октября 2021, 17:25
Метро в Харькове

История с дракой машиниста с пассажиром получила продолжение.

В пятницу, 15 октября, в харьковском метрополитене машинист электрички избил пьяного агрессивного пассажира, который вел себя неадекватно и цеплялся к пассажирам. После этого происшествия руководство предложило машинисту уволиться, что вызвало возмущение у украинцев.

В телеграм-канале "Харьков LIFE" обнародовали детали происшествия, судя по всему, предоставленные одним из коллег машиниста.

Отмечается, что происшествие произошло на станции метро "Площадь Конституции". Пассажир и до этого вел себя агрессивно по отношению к другим посетителям метро, а после начал задирать машиниста. Тот открыл дверь и сделал устное замечание, на что неадекват ответил агрессией и потоком ругани.

После этого произошла драка.

Руководство метрополитена после этого предложило мужчине написать заявление по собственному желанию.

Автор поста отмечает, что этот машинист проработал на предприятии всю жизнь и зарекомендовал себя с положительной стороны.

Вскоре ему исполнится 50 лет.

Стоит отметить, что пользователи сети в большинстве своем поддержали действия машиниста.

Свою оценку также озвучила нардеп Виктория Кинзбурская, которая пообещала оказать машинисту помощь.

"Справедливо ли это? — Каждый ответит сам. Я не хочу давать произошедшему оценку, поскольку это не разбирательство одного дня, но, такие последствия для машиниста я считаю неправильными", — написала она.

Как сообщалось ранее, в Запорожье водитель маршрутки возмутился льготным проездом у пенсионера, после чего обматерил его, высадил всех пассажиров и уехал.

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#Харьков #Драка
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