Укр

Почти как машинист метро: водитель троллейбуса в Харькове усмирил буйного пассажира (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Инцидент произошёл в харьковском троллейбусе Новость обновлена 20 октября 2021, 18:02
Инцидент произошёл в харьковском троллейбусе

Водитель самостоятельно задержал пьяного пассажира, который разбил стекло в троллейбусе.

После того, как в харьковском метрополитене водитель утихомирил неадекватного пассажира и прославился на всю страну, водитель троллейбуса самостоятельно задержал пьяного дебошира.

Инцидент произошел 20 октября на перекрёстке Валентиновская — Академика Павлова.

Как сообщает Телеграмм-канал "Харьков Life", пьяный мужчина разбил стекло в троллейбусе, а водитель задержал его самостоятельно до приезда полиции.

"Суровые будни водителей", — подписал автор публикацию.

На видео видно, что невменяемый пассажир лежит на земле, якобы у него сломана рука, а очевидцы вызвали полицейских.

В комментариях жители города вспоминают похожие случаи, а также предполагают, что водителя могу уволить:

Следует напомнить, что после истории с машинистом электрички, стало известно, что его собираются уволить. После чего он получил неожиданную поддержку украинцев, которые не одобряли такой поступок руководства.

Так следует отметить, что в общественном транспорте часто происходят скандалы и драки. Недавно в Запорожье водитель маршрутки нецензурно выругался на пенсионера.

Теги:
#Харьков #Транспорт
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