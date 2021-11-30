Спасали бабушку с коронавирусом: в Одессе первоклассник потерял маму и деда в пожаре

Бабушку от смерти спас кислородный концентратор, ради которого в квартире был установлен электрогенератор

В Одессе ужасающее стечение обстоятельств унесло жизни 43-летней женщины и ее отца — в их квартире вспыхнул пожар, причиной которого стал генератор, установленный для бабушки, нуждающейся в кислороде из-за коронавируса. Сиротой остался маленький мальчик.

Как сообщает издание "Думская", трагедия произошла 26 ноября в квартире дома на улице Академика Королева, 42.

Журналистам удалось выяснить, что в квартире, где произошел пожар, находилась больная коронавирусом женщина, которая нуждалась в постоянной кислородной поддержке. Концентратор больной женщине предоставил фонд "Корпорация монстров" после выписки из стационара, а информацию о ней передали в компанию "Одесские электросети", поэтому свет в этом доме не выключали. Однако, ее дочь все же приняла решение об установке в квартире, где находилась ее мама, электрогенератора, чтобы на случай отсутствия электричества, можно было запустить кислородный концентратор.

Дом, где произошел пожар

Также известно, что в квартире хранились канистры с бензином — одну из них семья держала на балконе, а вторую — на кухне. Именно этот факт стал фатальным для 43-летней женщины и ее отца.

Сосед семьи рассказал изданию, что сначала из квартиры пострадавших раздался хлопок и звук падения. А затем к ним прибежал дедушка семьи Афанасий Федорович. Как оказалось, во время приготовления еды на кухне разлилась та самая канистра с бензином. А Елена — дочь — в этот момент включила газовую плиту. Когда бензин пролился, женщина бросилась его вытирать, а газ перекрыть забыла. После этого произошел взрыв и пожар.

"Кухня выгорела полностью, взрывом разнесло кухню и выбило кафель со стенки в коридоре, — вспоминает Илья. — Казалось, будто кто-то разлил напалм по стенам, даже розетки превратились в черное месиво. Судя по всему, пластиковую канистру разорвало, и горящий бензин раскидало во все стороны — как раз в тот момент, когда Елена стояла над ней и собирала разлитое топливо", — рассказал сосед по имени Илья.

Спасатели прибыли на место довольно опертивно

Мальчика — первоклассника — сына Елены — вынесли из горящей квартиры до приезда спасателей, а вот бабушку не смогли. Однако, ее спас кислородный концентратор и закрытая дверь в комнату. Касаемо женщины и ее отца — к сожалению, они получили ожоги несовместимые с жизнью и скончались в больнице. Елена умерла 28 ноября, а ее отец — 29.

Бабушка, болевшая коронавирусом, осталась жива

В местном Telegram-канале "Одесса как она есть" появилась информация, о том, что из-за взрыва в квартире остался сиротой мальчик — первоклассник по имени Даниил и сейчас он нуждается в помощи неравнодушных людей. Также стала известна фамилия семьи — Байрактар.

Мальчику-сироте собирают помощь

Ранее "Телеграф" сообщал о смертельном пожаре в многоэтажке Львова. Огонь пленил в квартирах жильцов многоквартирного дома — люди кричали из окон и звали на помощь, не имея возможности выбраться самостоятельно. Без погибших не обошлось.