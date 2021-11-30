Рятували бабусю з коронавірусом: в Одесі першокласник втратив маму та діда у пожежі

Бабусю від смерті врятував кисневий концентратор, заради якого у квартирі було встановлено електрогенератор

В Одесі жахливий збіг обставин забрав життя 43-річної жінки та її батька — в їхній квартирі спалахнула пожежа, причиною якої стала генератор, встановлений для бабусі, яка потребує кисню через коронавірус. Сиротою залишився маленький хлопчик.

Як повідомляє видання "Думська", трагедія сталася 26 листопада у квартирі будинку на вулиці Академіка Корольова, 42.

Журналістам вдалося з’ясувати, що у квартирі, де сталася пожежа, знаходилася хвора на коронавірус жінка, яка потребувала постійної кисневої підтримки. Концентратор хворій жінці надав фонд "Корпорація монстрів" після виписки зі стаціонару, а інформацію про неї передали до компанії "Одеські електромережі", тож світло у цьому будинку не вимикали. Проте, її дочка все ж таки прийняла рішення про встановлення у квартирі, де знаходилася її мама, електрогенератора, щоб на випадок відсутності електрики, можна було запустити кисневий концентратор.

Будинок, де сталася пожежа

Також відомо, що у квартирі зберігалися каністри з бензином – одну з них родина тримала на балконі, а другу – на кухні. Саме цей факт став фатальним для 43-річної жінки та її батька.

Сусід сім’ї розповів виданню, що спочатку з квартири постраждалих пролунав вибух та звук падіння. А потім до них прибіг дідусь родини Опанас Федорович. Як виявилося, під час приготування їжі на кухні розлилася та сама каністра з бензином. А Олена — дочка — у цей момент увімкнула газову плиту. Коли бензин пролився, жінка кинулася витирати його, а газ перекрити забула. Після цього стався вибух та пожежа.

"Кухня вигоріла повністю, вибухом рознесло кухню і вибило кахель зі стінки в коридорі, — згадує Ілля. — Здавалося, ніби хтось розлив напалм по стінах, навіть розетки перетворилися на чорне місиво. розкидало на всі боки — саме в той момент, коли Олена стояла над нею і збирала розлите паливо", — розповів сусід, на ім'я Ілля.

Рятувальники прибули на місце досить оперативно

Хлопчика – першокласника – сина Олени – винесли з палаючої квартири до приїзду рятувальників, а от бабусю не змогли. Проте, її врятував кисневий концентратор та зачинені двері до кімнати. Щодо жінки та її батька — на жаль, вони отримали опіки несумісні з життям і померли у лікарні. Олена померла 28 листопада, а її батько – 29.

Бабуся, яка хворіла на коронавірус, залишилася жива

У місцевому Telegram-каналі "Одеса як вона є" з’явилася інформація про те, що через вибух у квартирі залишився сиротою хлопчик — першокласник, на ім'я Данило, і зараз він потребує допомоги небайдужих людей. Також стало відоме прізвище сім’ї — Байрактар.

Хлопчику-сироті збирають допомогу

Раніше "Телеграф" повідомляв про смертельну пожежу у багатоповерхівці Львова. Вогонь полонив у квартирах мешканців багатоквартирного будинку — люди кричали з вікон та кликали на допомогу, не маючи змоги вибратися самостійно. Без загиблих не обійшлося.