Укр

В Одессе посреди дороги образовался "портал в ад" (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дыра на Праведников мира в Одессе
Дыра на Праведников мира в Одессе

Когда коммунальщики приступят к ремонту — вопрос открытый

В Одессе на улице под названием Праведников мира образовалась дыра в асфальте. В сети уже назвали ее "порталом в преисподнюю" и начали активно обсуждать тему переименования улиц.

По информации "7 канала", свежую дыру на проезжей части заметили местные жители во вторник, 30 ноября. 

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное в сети. Судя по кадрам, глубина ямы составляет около 1,5 метра. На данный момент дыру в асфальте оградили забором, однако когда приступят к ее ремонту — вопрос открытый.

Стоит отметить, что дыра в асфальте образовалась на улице Праведников мира, ранее известной местным жителям как Краснослободская. 

Улица Праведников мира на карте Одессы
Улица Праведников мира на карте Одессы
Яма на проезжей части довольно глубокая
Яма на проезжей части довольно глубокая

Тем временем в сети разгорелась бурная дискуссия по поводу нового названия улицы в Одессе. Пользователи активно обсуждали не так саму ситуацию с ямой на дороге, как тему переименования улиц. Местные жители активно шутили на тему "праведников мира".

Отметим, что нашлись и те, кто попытался дать адекватное объяснение ситуации. Местные жители сообщили, что улица находится в районе бывших катакомб, а после дождя асфальт подмыло, поэтому и образовалась дыра.

Ранее "Телеграф" сообщал о трагической ситуации в Днепре, где мужчина погиб из-за досадной случайности — выйдя из дома он провалился в яму и умер.

Теги:
#Одесса #Асфальт #Коммунальщики #Дыра
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