В Одессе посреди дороги образовался "портал в ад" (фото)

Когда коммунальщики приступят к ремонту — вопрос открытый

В Одессе на улице под названием Праведников мира образовалась дыра в асфальте. В сети уже назвали ее "порталом в преисподнюю" и начали активно обсуждать тему переименования улиц.

По информации "7 канала", свежую дыру на проезжей части заметили местные жители во вторник, 30 ноября.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное в сети. Судя по кадрам, глубина ямы составляет около 1,5 метра. На данный момент дыру в асфальте оградили забором, однако когда приступят к ее ремонту — вопрос открытый.

Стоит отметить, что дыра в асфальте образовалась на улице Праведников мира, ранее известной местным жителям как Краснослободская.

Улица Праведников мира на карте Одессы

Яма на проезжей части довольно глубокая

Тем временем в сети разгорелась бурная дискуссия по поводу нового названия улицы в Одессе. Пользователи активно обсуждали не так саму ситуацию с ямой на дороге, как тему переименования улиц. Местные жители активно шутили на тему "праведников мира".

Отметим, что нашлись и те, кто попытался дать адекватное объяснение ситуации. Местные жители сообщили, что улица находится в районе бывших катакомб, а после дождя асфальт подмыло, поэтому и образовалась дыра.

Ранее "Телеграф" сообщал о трагической ситуации в Днепре, где мужчина погиб из-за досадной случайности — выйдя из дома он провалился в яму и умер.