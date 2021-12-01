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В Одесі серед дороги утворився "портал у пекло" (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Діра на Праведників світу в Одесі
Діра на Праведників світу в Одесі

Коли комунальники розпочнуть ремонт — питання відкрите

В Одесі на вулиці під назвою Праведників світу утворилася дірка в асфальті. У мережі вже назвали її "порталом у пекло" та почали активно обговорювати тему перейменування вулиць.

За інформацією "7 каналу", свіжу дірку на проїжджій частині помітили місцеві жителі у вівторок, 30 листопада.

Про це свідчить відповідне відео, опубліковане у мережі. Зважаючи на кадри, глибина ями становить близько 1,5 метра. На даний момент дірку в асфальті огородили парканом, проте коли розпочнуть її ремонт — питання відкрите.

Варто зазначити, що дірка в асфальті утворилася на вулиці Праведників світу, яка раніше була відома місцевим жителям як Червонослобідська.

Вулиця Праведників світу на карті Одеси
Вулиця Праведників світу на карті Одеси
Яма на проїжджій частині досить глибока
Яма на проїжджій частині досить глибока

Тим часом у мережі розгорілася бурхлива дискусія щодо нової назви вулиці в Одесі. Користувачі активно обговорювали не так ситуацію з ямою на дорозі, як тему перейменування вулиць. Місцеві жителі активно жартували на тему "праведників світу".

Зазначимо, що знайшлися й ті, хто спробував надати адекватне пояснення ситуації. Місцеві жителі повідомили, що вулиця знаходиться в районі колишніх катакомб, а після дощу асфальт підмило, тому й утворилася дірка.

Раніше "Телеграф" повідомляв про трагічну ситуацію в Дніпрі, де чоловік загинув через прикру випадковість — вийшовши з дому, він провалився в яму і помер.

Теги:
#Одеса #Асфальт #Комунальники #Діра
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