В Одесі серед дороги утворився "портал у пекло" (фото)

Коли комунальники розпочнуть ремонт — питання відкрите

В Одесі на вулиці під назвою Праведників світу утворилася дірка в асфальті. У мережі вже назвали її "порталом у пекло" та почали активно обговорювати тему перейменування вулиць.

За інформацією "7 каналу", свіжу дірку на проїжджій частині помітили місцеві жителі у вівторок, 30 листопада.

Про це свідчить відповідне відео, опубліковане у мережі. Зважаючи на кадри, глибина ями становить близько 1,5 метра. На даний момент дірку в асфальті огородили парканом, проте коли розпочнуть її ремонт — питання відкрите.

Варто зазначити, що дірка в асфальті утворилася на вулиці Праведників світу, яка раніше була відома місцевим жителям як Червонослобідська.

Вулиця Праведників світу на карті Одеси

Яма на проїжджій частині досить глибока

Тим часом у мережі розгорілася бурхлива дискусія щодо нової назви вулиці в Одесі. Користувачі активно обговорювали не так ситуацію з ямою на дорозі, як тему перейменування вулиць. Місцеві жителі активно жартували на тему "праведників світу".

Зазначимо, що знайшлися й ті, хто спробував надати адекватне пояснення ситуації. Місцеві жителі повідомили, що вулиця знаходиться в районі колишніх катакомб, а після дощу асфальт підмило, тому й утворилася дірка.

Раніше "Телеграф" повідомляв про трагічну ситуацію в Дніпрі, де чоловік загинув через прикру випадковість — вийшовши з дому, він провалився в яму і помер.