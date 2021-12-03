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Одни били окна, вторые — "задували" газом: возле мэрии Черноморска подрались полиция и ветераны АТО

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Обе стороны конфликта не гнушались применять физическую силу Новость обновлена 03 декабря 2021, 13:10
Обе стороны конфликта не гнушались применять физическую силу

Изначально акция ветеранов носила исключительно мирный характер

В пятницу, 3 декабря, возле мэрии Черноморска, что в Одесской области, произошли столкновения между полицейскими и ветеранами АТО/ООС. Последние, к слову, были участниками мирной акции под стенами горсовета.

Подробностями поделились в местном Telegram-канале "Одесса как она есть".

Изначально ветераны решили устроить протест для обращения к местным властям. В перечне их требований было прекращение уничтожение зеленой зоны ради их застройки супермаркетами или парковками, а также отмена любых препятствий для, собственно, ветеранов, которые хотят стать предпринимателями.

Также жители Черноморска подняли "больной" для города вопрос — со строительством ресторана McDonalds, который протестующие назвали похожим на "отжим земли".

Однако такая акция, судя по всему, не понравилась властям, поэтому ветеранов встретили полицейские. Попытки разговаривать не привели ни к чему, поэтому в ход пошла грубая сила.

Конфликт возле мэрии Черноморска
Конфликт возле мэрии Черноморска

На видео можно заметить, что у входных дверей в здание мэрии не хватает нескольких стекол, а оператор, занимающийся съемкой, постоянно повторяет, что полиция начала применять слезоточивый газ. Из-за того, что в ролике присутствуют элементы насилия, мы из этических соображений не публикуем его на сайте. Однако вы можете ознакомиться с ним (даже с разных ракурсов) в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (контент строго 18+).

Сюрреализма происходящему добавляет украинская музыка, соединившая в себе эстрадные и народные мотивы, которая играет на фоне.

Сколько всего человек пострадало во время заварушки и что именно стало причиной глобального конфликта, не сообщается. Однако она уже привлекла немало внимания местных пользователей Сети.

Ранее же Черноморск попал в поле зрения "Телеграфа" из-за не самого удачливого водителя, задумавшего подрифтовать на старенькой "Таврии". Как у него это получилось (и получилось ли вообще), читайте в нашем материале.

Теги:
#Полиция #Драка #Одесская область #Слезоточивый газ #Черноморск #Ветераны АТО
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