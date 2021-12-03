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Одні били вікна, інші — "задували" газом: біля мерії Чорноморська побилися поліція та ветерани АТО

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Обидві сторони конфлікту не гребували застосовувати фізичну силу Новина оновлена 03 грудня 2021, 13:10
Обидві сторони конфлікту не гребували застосовувати фізичну силу

Спочатку акція ветеранів мала винятково мирний характер

У п’ятницю, 3 грудня, біля мерії Чорноморська, що на Одещині, сталися сутички між поліцейськими та ветеранами АТО/ООС. Останні були учасниками мирної акції під стінами міськради.

Подробицями поділилися у місцевому Telegram-каналі "Одеса як вона є".

Початково ветерани вирішили влаштувати протест для звернення до місцевої влади. У переліку їхніх вимог було припинення знищення зеленої зони заради її забудови супермаркетами та парковками, а також скасування будь-яких перешкод для, власне, ветеранів, які хочуть стати підприємцями.

Також жителі Чорноморська порушили "болюче" для міста питання — щодо будівництва ресторану McDonalds, яке протестувальники назвали схожим на "віджим землі".

Проте така акція, зважаючи на все, не сподобалася владі, тому ветеранів зустріли поліцейські. Спроби розмовляти не привели ні до чого, тож у хід пішла груба сила.

Конфлікт біля мерії Чорноморська
Конфлікт біля мерії Чорноморська

На відео можна помітити, що біля вхідних дверей у будівлю мерії не вистачає скла, а оператор, який займається зйомкою, постійно повторює, що поліція почала застосовувати сльозогінний газ. Через те, що в ролику є елементи насильства, ми з етичних міркувань не публікуємо його на сайті. Однак ви можете ознайомитися з ним (навіть із різних ракурсів) у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" (контент 18+).

Сюрреалізму інциденту додає українська музика на фоні, яка поєднала в собі естрадні та народні мотиви.

Скільки всього людей постраждали під час заварушки і що саме спричинило глобальний конфлікт, не повідомляється. Однак вона вже привернула чимало уваги місцевих користувачів Мережі.

Раніше ж Чорноморськ потрапляв у поле зору "Телеграфа" через не найуспішнішого водія, який задумав подрифтувати на старенькій "Таврії". Як у нього це вийшло (і чи взагалі вийшло), читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Поліція #Бійка #Одеська область #Сльозогінний газ #Чорноморськ #Ветерани АТО
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