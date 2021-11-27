"Домінік Тавретто": у Чорноморську хлопець "дрифтував" на перехресті та потрапив у безглузду ДТП (відео)

Водій далеко не втік.

У Чорноморську, що на Одещині, водій "Славути" вирішив влаштувати дрифт на мокрому асфальті на перехресті та став винуватцем ДТП.

Записом із камер спостереження поділилися у Фейсбук місцевої "Муніципальної варти".

Як видно на кадрах, порушник робить пару кіл на перехресті та вчасно зупиняється посеред дороги перед двома автомобілями. Однак, мабуть, цей випадок не став наочним прикладом для молодого водія і вже за кілька секунд він виїхав на перехрестя перед іншим автомобілем, що вже закінчилося зіткненням.

Незрозуміло, що відбувалося в голові "дрифтера", але після цього він ні миті не роздумуючи вирішив поїхати з місця аварії.

Зазначається, що завдяки камерам спостереження обчислити та затримати вуличного "гонщика" вдалося дуже швидко.

Як видно на записі, камера, що зняла подію, встановлена на перехресті вулиці Данченка та проспекту Миру.

У мережі витівки хлопця зустріли несхвально.

Як повідомлялося раніше, під Миколаєвом практично лоб у лоб зіткнулися дві багатотонні фури. А щоб цього не здалося мало, до них пізніше влетіла ще й третя.

А в Києві водій легковика заснув за кермом, після чого в’їхав спочатку в інший легковик, а потім потрапив під колеса вантажівки.