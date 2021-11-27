Заснув за кермом: легковик у Києві вилетів на зустрічку і спровокував серйозну аварію (фото, відео)

Двоє людей після аварії потрапили у реанімацію

У Києві останнім часом стало значно більше аварій за участю вантажівок. Одна з таких ДТП сталася у ніч на суботу, 27 листопада, на вулиці Братиславській — два легковики зіткнулися лоб в лоб, після чого один з них відкинуло під колеса фури.

Про аварію повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Зазначається, що масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік ринку "Юність". Серйозні травми отримали двоє учасників аварії, їх з місця забрали карети "швидкої".

Skoda відкинуло під колеса вантажівки

Автомобілі перетворилися у металобрухт

Двох людей забрала "швидка" з важкими травмами

Подробиці автотрощі розповіли "Вартові еспресо". Як стало відомо зі слів водія фури, вантажівка DAF їхала у крайній правій смузі, а легковик Skoda Fabia рухався паралельно у другій. У якийсь момент зі сторони метро "Чернігівська" на зустрічну на великій швидкості вилетіла КІА, яка лоб в лоб протаранила Skoda. Удар був такої сили, що останній автомобіль відкинуло під колеса вантажівки і хоч водій великогабаритного транспорту намагався швидко загальмувати, але від зіткнення це не врятувало.

Автотроща сталася неподалік від ринку "Юність"

Як наслідок, Skoda під колесами фури перетворилася у металолом. Водій легковика вилетів через відірвані двері, а його пасажирку довелося діставати з понівеченого кузова. Обох у важкому стані забрала "швидка".

Очевидці кажуть, що в автомобілі KIA було троє осіб. Водія затримала поліція. Чоловік пояснив правоохоронцям, що він заснув за кермом по дорозі з роботи. Попередньо вказується, що ознак алкогольного сп’яніння у чоловіка не виявили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові 25 листопада під кузовом фури загинуло одразу троє людей, серед яких маленька дитина. Відео моторошної аварії біля ресторану "Роза вітрів" демонструють, як фура на високій швидкості наблизилася до перехрестя, де її задню частину занесло, а потім перекинуло на таксі, яке проїжджало повз. Водій і два пасажири загинули на місці. Більше подробиць — у нашому матеріалі.