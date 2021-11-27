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Уснул за рулем: легковушка в Киеве вылетела на встречку и спровоцировала серьезную аварию (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ДТП на Братиславской Новость обновлена 27 ноября 2021, 08:25
ДТП на Братиславской

Два человека после аварии попали в реанимацию

В Киеве в последнее время стало значительно больше аварий с участием грузовиков. Одно из таких ДТП произошло в ночь на субботу, 27 ноября, на улице Братиславской — две легковушки столкнулись лоб в лоб, после чего одну из них отбросило под колеса фуры.

Об аварии сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Отмечается, что масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от рынка "Юность". Серьезные травмы получили два участника аварии, их с места забрали кареты "скорой".

Skoda отбросило под колеса грузовика
Skoda отбросило под колеса грузовика
Автомобили превратились в металлолом
Автомобили превратились в металлолом
Двух человек забрала "скорая" с тяжелыми травмами
Двух человек забрала "скорая" с тяжелыми травмами

Подробности аварии рассказали "Вартові Еспресо". Как стало известно со слов водителя фуры, грузовик DAF ехал в крайней правой полосе, а легковушка Skoda Fabia двигалась параллельно во второй. В какой-то момент со стороны метро "Черниговская" на встречную на большой скорости вылетела KIA, которая лоб в лоб протаранила Skoda. Удар был такой силы, что последний автомобиль отбросило под колеса грузовика и хоть водитель крупногабаритного транспорта пытался быстро затормозить, но от столкновения это не спасло.

Авария произошла неподалеку от рынка "Юность"
Авария произошла неподалеку от рынка "Юность"

Как следствие, Skoda под колесами фуры превратилась в металлолом. Водитель легковушки вылетел через оторванную дверь, а ее пассажирку пришлось доставать из истерзанного кузова. Обоих в тяжелом состоянии унесла "скорая".

Очевидцы говорят, что в автомобиле KIA находились три человека. Водителя задержала полиция. Мужчина объяснил правоохранителям, что он уснул за рулем по дороге с работы. Предварительно указывается, что признаков алкогольного опьянения у мужчины не обнаружено.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове 25 ноября под кузовом фуры погибли сразу три человека, среди которых маленький ребенок. Видео жуткой аварии возле ресторана "Роза ветров" демонстрируют, как фура на высокой скорости приблизилась к перекрестку, где ее заднюю часть занесло, а затем опрокинуло на проезжающее мимо такси. Водитель и два пассажира погибли на месте. Больше подробностей – в нашем материале.

Теги:
#Киев #ДТП #Полиция #Легковушка #Грузовик
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