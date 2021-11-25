Укр

В Киеве легковушка протаранила грузовик и столб: эксклюзивные фото последствий

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Легковушка после ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко Новость обновлена 25 ноября 2021, 13:34
Легковушка после ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко

В момент автопроисшествия в автомобиле находились водитель и пассажир

Ночью 25 ноября на перекрестке проспекта Победы и улицы Шолуденко произошло ДТП с участием двух транспортных средств: Honda и Камаз.

Скриншот карты с пометкой, где произошла ДТП
Скриншот карты с пометкой, где произошла ДТП
ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко
ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко

Как сообщает корреспондент " Телеграфа ", грузовой автомобиль двигался со стороны Воздухофлотского моста, когда водитель пытался совершить маневр поворота направо. В этот момент полосой движения для маршрутных транспортных средств двигалась легковушка Hondа, которая касательно задела Камаз. В результате удара водитель легковушки потерял контроль над автомобилем и "влетел" в металлический столб, где транспортное средство задымелось.

Разбиты легковушка и грузовик после ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко
Разбиты легковушка и грузовик после ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко

Один из неравнодушных очевидцев аварии, проезжавший мимо, использовал свой огнетушитель и ликвидировал возгорание.

На месте происшествия работали специалисты службы спасения, медики "скорой" и патрульные.

Водителя и пассажира легкового автомобиля госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Хонда после столкновения со столбом
Хонда после столкновения со столбом
Столкновение легковушки с электроопорой в Киеве
Столкновение легковушки с электроопорой в Киеве
Грузовик, попавший в ДТП на перекрестке в столице
Грузовик, попавший в ДТП на перекрестке в столице
Изуродованный автомобиль после аварии в столице
Изуродованный автомобиль после аварии в столице
Камаз – участник столичного автопроисшествия
Камаз – участник столичного автопроисшествия
Обломки транспортных средств на дороге
Обломки транспортных средств на дороге

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, как в Киеве водитель вылетел на встречную и совершил аварию, в результате которой все водители получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения столицы.

Теги:
#ДТП #Авария #Фото #Эксклюзив #Київ
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