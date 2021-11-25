В Киеве легковушка протаранила грузовик и столб: эксклюзивные фото последствий

В момент автопроисшествия в автомобиле находились водитель и пассажир

Ночью 25 ноября на перекрестке проспекта Победы и улицы Шолуденко произошло ДТП с участием двух транспортных средств: Honda и Камаз.

Скриншот карты с пометкой, где произошла ДТП

ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко

Как сообщает корреспондент " Телеграфа ", грузовой автомобиль двигался со стороны Воздухофлотского моста, когда водитель пытался совершить маневр поворота направо. В этот момент полосой движения для маршрутных транспортных средств двигалась легковушка Hondа, которая касательно задела Камаз. В результате удара водитель легковушки потерял контроль над автомобилем и "влетел" в металлический столб, где транспортное средство задымелось.

Разбиты легковушка и грузовик после ДТП на перекрестке Победы и Шолуденко

Один из неравнодушных очевидцев аварии, проезжавший мимо, использовал свой огнетушитель и ликвидировал возгорание.

На месте происшествия работали специалисты службы спасения, медики "скорой" и патрульные.

Водителя и пассажира легкового автомобиля госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

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Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним, как в Киеве водитель вылетел на встречную и совершил аварию, в результате которой все водители получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения столицы.