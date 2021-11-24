В Киеве водитель вылетел на встречную и протаранил три машины: эксклюзивные фото

Согласно предварительной информации водитель Hyundai находился в нетрезвом состоянии

В среду, 24 ноября, на автодороге, недалеко от площади Шевченко, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей: Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Soul и Ford.

Скриншот карты г. Киев. Место, где произошло ДТП

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", по предварительным данным водитель автомобиля Hyundai двигался со стороны Вышгорода, когда внезапно "вылетел" на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Honda CR-V. После авто отбросило на двигавшуюся в попутном направлении Kia и в результате мощного удара транспортное средство отлетело и протаранило Ford, значительно повредив верхнюю часть последнего.

В результате автопроисшествия все водители получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения столицы. Информация о других пострадавших устанавливается.

Также по неофициальным данным известно, что водитель-виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты экспертизы пока не разглашаются.

Правоохранители приступили к соответствующим проверкам.

Столичная авария на площади Шевченко

Эксклюзивное фото масштабного ДТП

Авария с участием четырех автомобилей

Разбитое во время столичного ДТП авто

Два автомобиля, столкнувшихся на площади Шевченко

Изуродованный в результате аварии кроссовер

Автомобили-участники ДТП на площади Шевченко

Разбитый автомобиль после аварии в столице

Транспортные средства, которые столкнулись в Киеве, на площади Шевченко

Разбитые после ДТП автомобили на площади в столице

Изуродованная крыша одного из автомобилей неподалеку от площади Шевченко

Спасатели, приехавшие на ликвидацию последствий ДТП

Разбитая крыша автомобиля

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Напомним также детали смертельной аварии, произошедшей во вторник, 26 октября, при участии 16-летнего мажора в Харькове, где в результате столкновения двух автомобилей, превратившихся в кучу металлолома, три человека загремели в реанимацию.