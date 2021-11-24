В Киеве водитель вылетел на встречную и протаранил три машины: эксклюзивные фото
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Согласно предварительной информации водитель Hyundai находился в нетрезвом состоянии
В среду, 24 ноября, на автодороге, недалеко от площади Шевченко, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей: Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Soul и Ford.
Как сообщает корреспондент "Телеграфа", по предварительным данным водитель автомобиля Hyundai двигался со стороны Вышгорода, когда внезапно "вылетел" на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Honda CR-V. После авто отбросило на двигавшуюся в попутном направлении Kia и в результате мощного удара транспортное средство отлетело и протаранило Ford, значительно повредив верхнюю часть последнего.
В результате автопроисшествия все водители получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения столицы. Информация о других пострадавших устанавливается.
Также по неофициальным данным известно, что водитель-виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты экспертизы пока не разглашаются.
Правоохранители приступили к соответствующим проверкам.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Напомним также детали смертельной аварии, произошедшей во вторник, 26 октября, при участии 16-летнего мажора в Харькове, где в результате столкновения двух автомобилей, превратившихся в кучу металлолома, три человека загремели в реанимацию.
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