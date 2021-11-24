У Києві водій вилетів на зустрічну та протаранив три машини: ексклюзивні фото
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Згідно попередньої інформації водій Hyundai перебував у нетверезому стані
У середу, 24 листопада, на автодорозі неподалік площі Шевченка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів: Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Soul та Ford.
Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", за попередніми даними водій автомобілю Hyundai рухався зі сторони Вишгорода, коли раптово "вилетів" на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб зіткнувся з Honda CR-V. Опісля авто відкинуло на Kia, що рухалася в попутному напрямку, і в результаті потужного удару транспортний засіб відлетів і протаранив Ford, значно пошкодивши верхню частину останнього.
У результаті автопригоди усі водії отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці. Інформація щодо інших постраждалих встановлюється.
Також за неофіційними даними відомо, що водій-винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп`яніння. Результати експертизи поки що не розголошуються.
Правоохоронці розпочали відповідні перевірки.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Нагадаємо також деталі смертельної аварії, яка сталася у вівторок, 26 жовтня, за участі 16-річного мажора у Харкові, де унаслідок зіткнення двох автомобілів, що перетворилися на купу металобрухту, троє людей загриміли до реанімації.
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