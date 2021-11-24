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У Києві водій вилетів на зустрічну та протаранив три машини: ексклюзивні фото

Автор
Наталія Чебан
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Масштабна ДТП на площі Шевченка у Києві Новина оновлена 24 листопада 2021, 23:29
Масштабна ДТП на площі Шевченка у Києві

Згідно попередньої інформації водій Hyundai перебував у нетверезому стані

У середу, 24 листопада, на автодорозі неподалік площі Шевченка сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів: Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Soul та Ford. 

Скріншот карти м. Київ. Місце, де сталася ДТП
Скріншот карти м. Київ. Місце, де сталася ДТП

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", за попередніми даними водій автомобілю Hyundai рухався зі сторони Вишгорода, коли раптово "вилетів" на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб зіткнувся з Honda CR-V. Опісля авто відкинуло на Kia, що рухалася в попутному напрямку, і в результаті потужного удару транспортний засіб відлетів і протаранив Ford, значно пошкодивши верхню частину останнього. 

У результаті автопригоди усі водії отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці. Інформація щодо інших постраждалих встановлюється.

Також за неофіційними даними відомо, що водій-винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп`яніння. Результати експертизи поки що не розголошуються.

Правоохоронці розпочали відповідні перевірки. 

Столична аварія на площі Шевченка
Столична аварія на площі Шевченка
Ексклюзивне фото масштабної ДТП
Ексклюзивне фото масштабної ДТП
Аварія за участі чотирьох автомобілів
Аварія за участі чотирьох автомобілів
Розбите під час столичної ДТП авто
Розбите під час столичної ДТП авто
Два автомобілі, які зіткнулися на площі Шевченко
Два автомобілі, які зіткнулися на площі Шевченко
Понівечений в результаті аварії кросовер
Понівечений в результаті аварії кросовер
Автомобілі-учасники ДТП на площі Шевченко
Автомобілі-учасники ДТП на площі Шевченко
Розбитий автомобіль після аварії в столиці
Розбитий автомобіль після аварії в столиці
Транспортні засоби, які зіткнулися в Києві, на площі Шевченко
Транспортні засоби, які зіткнулися в Києві, на площі Шевченко
Розбиті після ДТП автомобілі на площі в столиці
Розбиті після ДТП автомобілі на площі в столиці
Понівечений дах одного з автомобілів неподалік площі Шевченко
Понівечений дах одного з автомобілів неподалік площі Шевченко
Рятувальники, які приїхали на ліквідацію наслідків ДТП
Рятувальники, які приїхали на ліквідацію наслідків ДТП
Розбитий дах автомобіля
Розбитий дах автомобіля

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо також деталі смертельної аварії, яка сталася у вівторок, 26 жовтня, за участі 16-річного мажора у Харкові, де унаслідок зіткнення двох автомобілів, що перетворилися на купу металобрухту, троє людей загриміли до реанімації.

Теги:
#ДТП #Фото #Ексклюзив #Київ
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