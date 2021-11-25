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У Києві легковик протаранив вантажівку та стовп: ексклюзивні фото наслідків

Автор
Наталія Чебан
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Автор
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Легковик після ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка Новина оновлена 25 листопада 2021, 13:34
Легковик після ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка

У момент автопригоди у легковику перебували водій та пасажир

Уночі 25 листопада на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Шолуденка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів: Honda та Камаз.

Скріншот карти з поміткою, де сталася ДТП
Скріншот карти з поміткою, де сталася ДТП
ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка
ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", вантажний автомобіль рухався зі сторони Повітрофлотського мосту, коли водій намагався здійснити маневр повороту праворуч. У цей момент смугою руху для маршрутних транспортних засобів рухався легковик Hondа, який дотично зачепив Камаз. У результаті удару водій легковика втратив контроль над автомобілем і "влетів" у металевий стовп, де транспортний засіб зайнявся.

Розбиті легковик та вантажівка після ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка
Розбиті легковик та вантажівка після ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка

Один з небайдужих очевидців аварії, який проїжджав повз, використав свій вогнегасник і ліквідував загоряння.  

На місці події працювали фахівці служби порятунку, медики "швидкої" та патрульні.

 Водія та пасажира легкового авто госпіталізували до медичного закладу.   

Обставини ДТП з`ясовують правоохоронні органи.

Хонда після зіткнення зі стовпом
Хонда після зіткнення зі стовпом
Зіткнення легковика з електроопорою у Києві
Зіткнення легковика з електроопорою у Києві
Вантажівка, яка потрапила у ДТП на перехресті в столиці
Вантажівка, яка потрапила у ДТП на перехресті в столиці
Понівечений автомобіль після аварії у столиці
Понівечений автомобіль після аварії у столиці
Камаз - учасник столичної автопригоди
Камаз - учасник столичної автопригоди
Уламки транспортних засобів на дорозі
Уламки транспортних засобів на дорозі

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, як у Києві водій вилетів на зустрічну та вчинив аварію, внаслідок якої всі водії отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці.

Теги:
#ДТП #Аварія #Фото #Ексклюзив #Київ
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