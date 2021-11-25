У Києві легковик протаранив вантажівку та стовп: ексклюзивні фото наслідків

У момент автопригоди у легковику перебували водій та пасажир

Уночі 25 листопада на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Шолуденка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів: Honda та Камаз.

Скріншот карти з поміткою, де сталася ДТП

ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", вантажний автомобіль рухався зі сторони Повітрофлотського мосту, коли водій намагався здійснити маневр повороту праворуч. У цей момент смугою руху для маршрутних транспортних засобів рухався легковик Hondа, який дотично зачепив Камаз. У результаті удару водій легковика втратив контроль над автомобілем і "влетів" у металевий стовп, де транспортний засіб зайнявся.

Розбиті легковик та вантажівка після ДТП на перехресті Перемоги та Шолуденка

Один з небайдужих очевидців аварії, який проїжджав повз, використав свій вогнегасник і ліквідував загоряння.

На місці події працювали фахівці служби порятунку, медики "швидкої" та патрульні.

Водія та пасажира легкового авто госпіталізували до медичного закладу.

Обставини ДТП з`ясовують правоохоронні органи.

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Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, як у Києві водій вилетів на зустрічну та вчинив аварію, внаслідок якої всі водії отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів столиці.