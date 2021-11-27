"Доминик Тавретто": в Черноморске парень "дрифтовал" на перекрестке и попал в нелепое ДТП (видео)
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Водитель далеко не убежал.
В Черноморске, что в Одесской области, водитель "Славуты" решил устроить дрифт на мокром асфальте на перекрестке и стал виновником ДТП.
Записью с камер наблюдения поделились в Фейсбук местной "Муниципальной варты".
Как видно на кадрах, нарушитель делает пару кругов на перекрестке и вовремя останавливается посреди дороги перед двумя автомобилями. Однако, видать, этот случай не стал наглядным примером для молодого водителя и уже через несколько секунд он выехал на перекресток прямо перед другим автомобилем, что уже закончилось столкновением.
Непонятно, что происходило в голове "дрифтера", но после этого он ни мгновения не размышляя решил уехать с места аварии.
Отмечается, что благодаря камерам наблюдения, вычислить и задержать уличного "гонщика" удалось очень быстро.
Как видно на записи, камера заснявшая происшествие установлена на перекрестке улицы Данченко и проспекта Мира.
В сети проделки молодого человека встретили неодобрительно.
Как сообщалось ранее, под Николаевом практически лоб в лоб столкнулись две многотонные фуры. А чтобы этого не показалось мало, в них позже влетела еще и третья.
А в Киеве водитель легковушки уснул за рулем, после чего въехал сначала в другую легковушку, а затем попал под колеса грузовика.
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