"Доминик Тавретто": в Черноморске парень "дрифтовал" на перекрестке и попал в нелепое ДТП (видео)

Водитель далеко не убежал.

В Черноморске, что в Одесской области, водитель "Славуты" решил устроить дрифт на мокром асфальте на перекрестке и стал виновником ДТП.

Записью с камер наблюдения поделились в Фейсбук местной "Муниципальной варты".

Как видно на кадрах, нарушитель делает пару кругов на перекрестке и вовремя останавливается посреди дороги перед двумя автомобилями. Однако, видать, этот случай не стал наглядным примером для молодого водителя и уже через несколько секунд он выехал на перекресток прямо перед другим автомобилем, что уже закончилось столкновением.

Непонятно, что происходило в голове "дрифтера", но после этого он ни мгновения не размышляя решил уехать с места аварии.

Отмечается, что благодаря камерам наблюдения, вычислить и задержать уличного "гонщика" удалось очень быстро.

Как видно на записи, камера заснявшая происшествие установлена на перекрестке улицы Данченко и проспекта Мира.

В сети проделки молодого человека встретили неодобрительно.

Как сообщалось ранее, под Николаевом практически лоб в лоб столкнулись две многотонные фуры. А чтобы этого не показалось мало, в них позже влетела еще и третья.

А в Киеве водитель легковушки уснул за рулем, после чего въехал сначала в другую легковушку, а затем попал под колеса грузовика.