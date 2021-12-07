В Одессе школьница выпила колы с антисептиком: что известно

"Скорую помощь" вызвала школьная медсестра

В Одессе ученица специализированной школы №35 была госпитализирована в больницу после того, как она выпила антисептик, смешанный с колой.

Инцидент произошел в понедельника, 6 декабря, сообщает "Думская".

Госпитализированная учится в девятом классе. По словам директора школы Виктора Арвата, девочка самостоятельно пшикнула антисептик себе в напиток. Он считает, что таким образом ученица пыталась выяснить больше о различных свойствах антисептика.

После того, как девочка выпила смесь, она чувствовала себя вполне нормально. Однако об инциденте узнала школьная медсестра, которая, решив перестраховаться, вызвала "скорую помощь".

Школа №35 на карте Одессы

В больнице девятиклассница пробыла несколько часов, после чего её отпустили домой.

Директор характеризует школьницу как прилежную и послушную, она никогда прежде не создавала проблем. Да и случай с употреблением антисептиков — первый в истории учебного заведения.

"Уже два года в школе стоят антисептики, и никогда ничего подобного, к счастью, не происходило", — отметил Виктор Арват, добавив, что учителя проводят дополнительную разъяснительную работу с учениками.

Отметим, что до выяснения всех обстоятельств ходили слухи, будто девочка не сама смешала антисептик с газировкой, а над ней таким образом "пошутили" другие дети из класса. Впрочем, в администрации школы говорят, что такого не было.

Пользователи сети же назвали поступок девятиклассницы весьма глупым.

Добавим, что происшествия с различными жидкостями в школах — не редкость в последнее время. Как уже рассказывал "Телеграф", на Киевщине дети принесли в класс бутылку, найденную на свалке. После того, как вещество разлилось, некоторым ученикам стало плохо.

Также мы писали о другом ЧП, связанном со школой — в Запорожье девочки-подростки напали на своих сверстниц, требуя у них деньги.