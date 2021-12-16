Укр

На Одесчине перевернулся зерновоз: водителя спасти не удалось (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Автомобиль снесло в кювет Новость обновлена 16 декабря 2021, 14:45
Автомобиль снесло в кювет

За рулем грузового автомобиля находился иностранный гражданин

Поздней ночью 15 декабря в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. Известно, что машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Подробностями поделились в пресс-службе полиции Одесчины.

Автомобилем, попавшим в аварию, оказался зерновоз DAF. Без погибших в ДТП, к сожалению, не обошлось — полученные водителем травмы оказались несовместимы с жизнью.

Авария произошла между 10 и 11 часами вечера
Авария произошла между 10 и 11 часами вечера

Очевидцы утверждали, что тело мужчины буквально оказалось придавленным огромной массой автомобиля.

Добавим, что мужчина за рулем был иностранным гражданином. Ему исполнилось 44 года. Учитывая то, что трасса Одесса-Рени, где и случилась автокатастрофа, связывает Украину и Румунию, можно предположить, что именно румынский паспорт и был у погибшего. 

Возможности выжить в водителя не было
Возможности выжить в водителя не было

В полиции заявили, что уже начали расследование инцидента согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины.

В ночь с 15 на 16 декабря произошла еще одна авария с переворотом автомобиля — на этот раз в Днепре. Как сообщал "Телеграф", одна из пассажирок легкового авто, которое влетело в отбойник на мосту, погибла на месте.

Теги:
#Одесса #ДТП #Авария #Одесская область #Смерть #Одесса-Рени
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