На Одесчине перевернулся зерновоз: водителя спасти не удалось (фото)
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За рулем грузового автомобиля находился иностранный гражданин
Поздней ночью 15 декабря в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. Известно, что машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
Подробностями поделились в пресс-службе полиции Одесчины.
Автомобилем, попавшим в аварию, оказался зерновоз DAF. Без погибших в ДТП, к сожалению, не обошлось — полученные водителем травмы оказались несовместимы с жизнью.
Очевидцы утверждали, что тело мужчины буквально оказалось придавленным огромной массой автомобиля.
Добавим, что мужчина за рулем был иностранным гражданином. Ему исполнилось 44 года. Учитывая то, что трасса Одесса-Рени, где и случилась автокатастрофа, связывает Украину и Румунию, можно предположить, что именно румынский паспорт и был у погибшего.
В полиции заявили, что уже начали расследование инцидента согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины.
В ночь с 15 на 16 декабря произошла еще одна авария с переворотом автомобиля — на этот раз в Днепре. Как сообщал "Телеграф", одна из пассажирок легкового авто, которое влетело в отбойник на мосту, погибла на месте.
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