На Одещині перекинувся зерновоз: водія врятувати не вдалося (фото)

За кермом вантажного автомобіля знаходився іноземний громадянин

Пізно вночі 15 грудня на Одещині сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля. Відомо, що машина вилетіла у кювет і кілька разів перекинулася.

Подробицями поділилися у пресслужбі поліції Одещини.

Автомобілем, який потрапив в аварію, виявився зерновоз "DAF". Без загиблих у ДТП, на жаль, не обійшлося — отримані водієм травми виявилися несумісними з життям.

Аварія сталася між 10 та 11 годиною вечора

Очевидці стверджували, що тіло чоловіка буквально виявилося придавленим величезною масою автомобіля.

Додамо, що чоловік за кермом був іноземним громадянином. Йому виповнилося 44 роки. Зважаючи на те, що траса Одеса-Рені, де й трапилася автокатастрофа, пов’язує Україну та Румунію, можна припустити, що загиблий мав саме румунський паспорт.

Можливості вижити у водія не було

У поліції заявили, що вже розпочали розслідування інциденту згідно із ч. 2 ст. 286 КК України.

У ніч із 15 на 16 грудня сталася ще одна аварія з переворотом автомобіля — цього разу в Дніпрі. Як повідомляв "Телеграф", одна із пасажирок легкового авто, яке влетіло у відбійник на мосту, загинула на місці.