На Одещині перекинувся зерновоз: водія врятувати не вдалося (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 258
За кермом вантажного автомобіля знаходився іноземний громадянин
Пізно вночі 15 грудня на Одещині сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля. Відомо, що машина вилетіла у кювет і кілька разів перекинулася.
Подробицями поділилися у пресслужбі поліції Одещини.
Автомобілем, який потрапив в аварію, виявився зерновоз "DAF". Без загиблих у ДТП, на жаль, не обійшлося — отримані водієм травми виявилися несумісними з життям.
Очевидці стверджували, що тіло чоловіка буквально виявилося придавленим величезною масою автомобіля.
Додамо, що чоловік за кермом був іноземним громадянином. Йому виповнилося 44 роки. Зважаючи на те, що траса Одеса-Рені, де й трапилася автокатастрофа, пов’язує Україну та Румунію, можна припустити, що загиблий мав саме румунський паспорт.
У поліції заявили, що вже розпочали розслідування інциденту згідно із ч. 2 ст. 286 КК України.
У ніч із 15 на 16 грудня сталася ще одна аварія з переворотом автомобіля — цього разу в Дніпрі. Як повідомляв "Телеграф", одна із пасажирок легкового авто, яке влетіло у відбійник на мосту, загинула на місці.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-