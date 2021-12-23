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Алабаи напали на людей и "осадили" многоэтажку в Одессе (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Высота в холке кобеля алабая - от 70 см Новость обновлена 23 декабря 2021, 07:38
Высота в холке кобеля алабая - от 70 см

Среднеазиатские овчарки по какой-то причине сочли территорию вокруг дома своей и защищали ее от людей. Их хозяина ищут.

В Одессе в элитном ЖК Миконос произошло ЧП — на территорию забежали два больших алабая и напали на людей. Собаки были без намордников и поводков, их не сопровождал хозяин. От укусов пострадали двое — мужчина и женщина.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Согласно их данным инцидент начался поздним вечером 22 декабря. Собаки "взяли под контроль" территорию вокруг дома, искусали охранника. Его пришлось госпитализировать. Досталось также и девушке-местной жительнице.

Алабаи нападают на прохожих Одесса

Жители дома не могли выйти из подъезда или зайти на территорию. Полиция выставила оцепление. Чтобы нейтрализовать двух больших собак, пришлось обратиться в КП "Муниципальный центр экобезопасности" к ветеринарам. Алабаев усыпили и забрали. Собаки держали жителей в страхе несколько часов.

Часть пабликов сообщает, что хозяин алабаев вышел на связь, но точных подтверждений нет. Предстоит выяснить как две взрослые среднеазиатские овчарки оказались на улице без сопровождения и намордников.

Алабаи кусают людей в Одессе

Алабай внесен Кабмином в перечень опасных пород собак. Рост кобелей этой породы — минимум 70 см в холке, а вес достигает 80 кг.

Ранее "Телеграф" писал про случай в Харькове, где пятеро мастиффов загрызли пожилую мать хозяйки.

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#Одесса #Собака #Многоэтажка #Алабай
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