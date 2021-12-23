Алабаї напали на людей і "осадили" багатоповерхівку в Одесі (відео)

Середньоазіатські вівчарки з якоїсь причини визнали територію навколо дому своєю і захищали її від людей. Їхнього господаря шукають.

В Одесі в елітному ЖК Міконос сталася НП — на територію забігли два великі алабаї і напали на людей. Собаки були без намордників та повідців, їх не супроводжував господар. Від укусів постраждали двоє – чоловік і жінка.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Згідно з їхніми даними, інцидент почався пізно увечері 22 грудня. Собаки "взяли під контроль" територію навколо будинку, покусали охоронця. Його довелося госпіталізувати. Дісталося також і дівчині-місцевій мешканці.

Алабаї нападають на перехожих Одеса

Мешканці будинку не могли вийти із під’їзду чи зайти на територію. Поліція виставила оточення. Щоб нейтралізувати двох великих собак, довелося звернутися до КП "Муніципальний центр екобезпеки" до ветеринарів. Алабаїв приспали та забрали. Собаки тримали мешканців у страху кілька годин.

Частина пабліків повідомляє, що господар алабаїв вийшов на зв’язок, але точних підтверджень немає. Треба з’ясувати, як дві дорослі середньоазіатські вівчарки опинилися на вулиці без супроводу та намордників.

Алабаї кусають людей в Одесі

Алабай внесений Кабміном до переліку небезпечних порід собак. Зріст собак цієї породи — мінімум 70 см у загривку, а вага досягає 80 кг.

Раніше "Телеграф" писав про випадок у Харкові, де п’ятеро мастіффів загризли літню матір господарки.