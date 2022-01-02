"Ни себе, ни людям": по Одессе разбросали более 5000 елок, которые не купили на Новый год (видео)

Коммунальщики нашли выход из ситуации и утилизируют елки с пользой

В Одессе после Нового года торговцы бросили на улицах города более 5 тысяч хвойных деревьев, которые на праздники продавали по завышенным ценам. Пользователи сети не оставили ситуацию без внимания и нашли виновных в этой ситуации.

Соответствующее видео с сотнями брошенных в местах продаж деревьев опубликовал местный Telegram-канал "Х***я Одесса".

Известно, что такая ситуация 1 января наблюдалась на Поскоте у рынка "Северный" в Одессе. Елки и другие деревья торговцы бросили посреди тротуара, где раньше их продавали.

Такое поведение предпринимателей возмутило пользователей сети и жителей города. Они сообщали, что елки в Одессе продавали по существенно завышенным ценам (некоторые сообщали, что елки были по 800 гривен за одну) и на уступки и скидки торговцы не шли. Это стало причиной того, что многие срезанные деревья не раскупили и теперь они никому не нужны. Некоторые пользователи во всем обвиняли правоохранителей, которые якобы разрешили продажу деревьев в этом месте, а часть вообще требовала запретить вырубку деревьев и призвала отказываться от живых елок на праздники.

Следует отметить, что в Департаменте городского хозяйства Одесского горсовета отреагировали на ситуацию в городе и начали убирать заброшенные торговцами елки.

"Работники одесских ЖКС и управляющих компаний, когда начали наводить порядок в городе после новогодних гуляний, обнаружили, что часть недобросовестных предпринимателей, торговавших елками, бросили их под открытым небом. И это не единичные случаи. Так, коммунальщики насчитали более пяти тысяч никому не нужных зеленых красавиц, причем большинство из них — в Приморском и Суворовском районах", — говорится в сообщении департамента.

Коммунальщики нашли выход из этой ситуации — елки доставят на базу КП "Горзелентрест" и превратят в удобрения.

Власти Одессы сообщают, что в городе уже действуют площадки для сбора ненужных елок, а каждый, кто принесет туда дерево, получит сладкий подарок.

Добавим, что за сутки не обошлось без положительных новостей об украинских елках. Так, Киевская новогодняя елка на Софийской площади стала одной из самых красивых в Европе. Заслуженное место среди почти 30 указанных деревьев украинская красавица получила за атмосферу и очень длинную гирлянду.