"Ні собі, ні людям": по Одесі розкидали понад 5000 ялинок, які не купили на Новий рік (відео)

Комунальники знайшли вихід із ситуації та утилізують ялинки з користю

У Одесі після Нового року торговці покинули на вулицях міста понад 5 тисяч хвойних дерев, які на свята продавали за завищеними цінами. Користувачі мережі не залишили ситуацію без уваги та знайшли винних у цій ситуації.

Відповідне відео з сотнями покинутих у місцях продажу дерев опублікував місцевий Telegram-канал "Х***я Одесса".

Відомо, що така ситуація 1 січня спостерігалася на Поскоті біля ринку "Північний" в Одесі. Ялинки та інші дерева торговці кинули посеред тротуару, де раніше їх продавали.

Така поведінка підприємців обурила користувачів мережі та жителів міста. Вони повідомляли, що ялинки в Одесі продавали за суттєво завищеними цінами (дехто повідомляв, що ялинки були по 800 гривень за одну) й на поступки та знижки торговці не йшли. Це стало причиною того, що багато зрізаних дерев не розкупили й тепер вони нікому не потрібні. Деякі користувачі у всьому звинувачували правоохоронців, які нібито дозволили продаж дерев у цьому місці, а ще частина взагалі вимагала заборонити вирубку дерев та закликала відмовлятися від живих ялинок на свята.

Варто зазначити, що у Департаменті міського господарства Одеської міськради відреагували на ситуацію в місті та почали прибирати покинуті торговцями ялинки.

"Працівники одеських ЖКС та керуючих компаній, коли почали наводити лад у місті після новорічних гулянь, виявили, що частина недобросовісних підприємців, що торгували ялинками, кинули їх просто неба. І це не поодинокі випадки. Так, комунальники нарахували понад п'ять тисяч нікому не потрібних зелених красунь, причому більшість з них — в Приморському та Суворовському районах", — йдеться у повідомленні департаменту.

Комунальники знайшли вихід з цієї ситуації — ялинки доставлять на базу КП "Міськзелентрест" та перетворять в добрива.

Влада Одеси повідомляє, що у місті вже діють майданчики для збору непотрібних ялинок, а кожен, хто принесе туди дерево, отримає солодкий подарунок.

Додамо, що за добу не обійшлося без позитивних новин про українські ялинки. Так, Київська новорічна ялинка на Софійській площі стала однією з найкрасивіших у Європі. Заслужене місце серед майже 30 зазначених дерев українська красуня отримала за атмосферу та надзвичайно довгу гірлянду.