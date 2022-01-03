Укр

В Одессе пьяный водитель на скорости протаранил столбы и припаркованные авто (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
110
Серьезная авария на одной из улиц Одессы Новость обновлена 03 января 2022, 10:07
Серьезная авария на одной из улиц Одессы

Водитель "летел" по улице с бешеной скоростью

Ночью со 2-го на 3 января в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства марки BMW. По словам очевидцев происшествия, водитель авто был нетрезвым.

Как сообщает Тelegram-канал "Х**вая Одесса", авария произошла на перекрестке улиц Ришельевской и Базарной около 4 часов утра.

Карта с отметкой, где произошла авария
Карта с отметкой, где произошла авария

Согласно имеющейся информации, автомобиль "летел" по улице на бешеной скорости, в результате чего водитель транспортного средства не смог справиться с его управлением и протаранил два автомобиля, припаркованные на обочине, а также несколько электростолбов. Большое количество домов, расположенных на вышеуказанных улицах, остались без света.

Очевидцы ДТП рассказывают, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, из-за чего не мог умело управлять автомобилем и его занесло.

Сам виновник аварии и его пассажирка были травмированы, их госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Травмированная в результате аварии женщина
Травмированная в результате аварии женщина
Последствия приключения в Одессе
ДТП в Одессе
Дорожно-транспортное происшествие на Проспекте в Одессе

Ранее "Телеграф" сообщал, как в канун Нового года на трассе недалеко от столицы произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими при участии десятков автомобилей.

Теги:
#Одесса #ДТП #Авария #БМВ
Статистика коронавируса в Украине 3 января
Украина
Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине 3 января
Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января
Дата публикации
Категория
Разговор с Байденом стал для Зеленского первым международным в 2022 году
Зеленский переговорил с Байденом: главное, что стоит об этом знать
Дата публикации
Категория
Из-за "Омикрона" многие страны решили ревакцинировать население
Защита от "Омикрона": бустерную дозу COVID-вакцины в Украине хотят разрешить всем желающим
Дата публикации
Категория
Украину ждет переломный 2022 год
Что будет с курсом доллара и ценами: астролог озвучила прогноз для Украины на 2022 год
Дата публикации
Категория
Отель "Европа" в Донецке до обрушения козырька
Визитка "русского мира": в Донецке завалило вход в некогда известный отель "Европа" (фото последствий)