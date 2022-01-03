В Одессе пьяный водитель на скорости протаранил столбы и припаркованные авто (фото, видео)

Водитель "летел" по улице с бешеной скоростью

Ночью со 2-го на 3 января в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства марки BMW. По словам очевидцев происшествия, водитель авто был нетрезвым.

Как сообщает Тelegram-канал "Х**вая Одесса", авария произошла на перекрестке улиц Ришельевской и Базарной около 4 часов утра.

Карта с отметкой, где произошла авария

Согласно имеющейся информации, автомобиль "летел" по улице на бешеной скорости, в результате чего водитель транспортного средства не смог справиться с его управлением и протаранил два автомобиля, припаркованные на обочине, а также несколько электростолбов. Большое количество домов, расположенных на вышеуказанных улицах, остались без света.

Очевидцы ДТП рассказывают, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, из-за чего не мог умело управлять автомобилем и его занесло.

Сам виновник аварии и его пассажирка были травмированы, их госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

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