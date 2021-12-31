Укр

Столкнулись десятки машин: под Киевом множественные ДТП (карта, фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Одно из ДТП под Глевахой Новость обновлена 31 декабря 2021, 12:18
Одно из ДТП под Глевахой

Количество пострадавших неизвестно.

На подъездах к Киеву — масштабные аварии из-за гололеда. Столкновения произошли на 32-м километре Одесской трассы в районе Глевахи и на Бориспольской трассе. Как сообщают очевидцы с места событий — в аварию попали сразу десятки автомобилей примерно в одном районе.

Видео публикуют в соцсетях.

Ранним утром фиксировали множественные ДТП на шоссе от Борисполя в Киев. Согласно картам — там до сих пор происходят столкновения.

Аварии на Бориспольском шоссе
Аварии на Бориспольском шоссе

В аварию попали также и правоохранители.

Уже позднее зафиксировали аварии в районе Глевахи, за несколько десятков километров до столицы.

Автор видео отмечает, что до и после этого участка на расстоянии нескольких километров также произошли столкновения. Есть пострадавшие, но их состояние и количество неизвестно. Полиция сообщает, что проезд затруднен.

Пробки после ДТП на трассе "Одесса-Киев"
Пробки после ДТП на трассе "Одесса-Киев"

В Киеве 31 декабря облачная погода и температура около нуля, на дорогах гололедица. Утром шел дождь, который снова начнется вечером.

Как ранее сообщал "Телеграф" в последний день года в Украине произошел ряд ДТП — в Харькове водитель столкнулся сразу с несколькими авто, а во Львове машина перевернулась после аварии — она была на летней резине.

Теги:
#Киев #ДТП #Гололедица #Бориспольская трасса #Глеваха
Одно из ДТП под Глевахой
Киев
Столкнулись десятки машин: под Киевом множественные ДТП (карта, фото, видео)
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