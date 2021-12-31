Зіткнулися десятки машин: під Києвом багато ДТП (карта, фото, відео)

Кількість постраждалих невідома.

На під’їздах до Києва масштабні аварії через ожеледицю. Зіткнення сталися на 32-му кілометрі Одеської траси в районі Глевахи та на Бориспільській трасі. Як повідомляють очевидці з місця подій, в аварію потрапили одразу десятки автомобілів приблизно в одному районі.

Відео публікують у соцмережах.

Рано вранці фіксували численні ДТП на шосе від Борисполя до Києва. Згідно з картами, там досі відбуваються зіткнення.

Аварії на Бориспільському шосе

В аварію потрапили також правоохоронці.

Вже пізніше зафіксували аварії у районі Глевахи, за кілька десятків кілометрів до столиці.

Автор відео зазначає, що до та після цієї ділянки на відстані кількох кілометрів також сталися зіткнення. Є постраждалі, але їхній стан та кількість невідома. Поліція повідомляє, що проїзд утруднений.

Пробки після ДТП на трасі "Одеса-Київ"

У Києві 31 грудня хмарна погода та температура близько нуля, на дорогах ожеледиця. Зранку йшов дощ, який знову почнеться увечері.

Як раніше повідомляв "Телеграф" в останній день року в Україні сталася низка ДТП — у Харкові водій зіткнувся відразу з декількома авто, а у Львові машина перекинулася після аварії — вона була на літній гумі.