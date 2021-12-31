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Був на літній гумі: у Львові сталася ДТП з переворотом (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Машина перекинулася після аварії на слизькій дорозі
Машина перекинулася після аварії на слизькій дорозі

Перед ударом автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію.

У Львові в ніч проти 31 грудня сталася ДТП. Врізалися два авто — "Toyota Rav 4" та "Mercedes-Benz". Водій одного з них міг бути п’яним.

Про це повідомляє "Варта1".

Аварія сталась на вулиці Володимира Великого.

Приблизне місце зіткнення
Приблизне місце зіткнення

Автомобілі рухалися назустріч один одному. Водій "Toyota Rav 4" їхав у бік вулиці Стрийської, коли з невідомої причини перетнув подвійну суцільну та влетів у "Mercedes" на "зустрічці". Після цього "Тойота" перекинулася.

Наслідки ДТП
Наслідки ДТП
ДТП сталася в районі будинку 34 на вулиці Володимира Великого
ДТП сталася в районі будинку 34 на вулиці Володимира Великого

Як повідомляє видання, автомобіль "Тойота" був на літній гумі, а у водія відзначили видимі ознаки сп’яніння — його забрали на огляд. Він також отримав травми. У другому автомобілі поранених немає.

ДТП Львів

"Телеграф" раніше писав про ряд ДТП в передноворічний час, винуватцями яких можуть бути водії в стані підшофе. У Харкові в ніч на 31 грудня сталося кілька ДТП з одним водієм — у результаті він влетів у паркан і намагався прямо через проїжджу частину пішки піти від патрульних.

В Одесі напередодні водій мікроавтобуса влетів у маршрутку, що стоїть на зупинці.

Теги:
#ДТП #Алкоголь #Львів
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