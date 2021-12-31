Был на летней резине: во Львове произошло ДТП с переворотом (фото, видео)

Перед ударом автомобиль пересек двойную сплошную линию.

Во Львове в ночь на 31 декабря произошло ДТП. Врезались два авто — "Toyota Rav 4" та "Mercedes-Benz". Водитель одного из них мог быть пьян.

Об этом сообщает "Варта1".

Авария произошла на улицы Владимира Великого.

Приблизительное место столкновения

Автомобили двигались навстречу друг другу. Водитель "Toyota Rav 4" ехал в сторону улицы Стрийской, когда по неизвестной причине пересек двойную сплошную и влетел в "Mercedes"на "встречке". После этого "Тойота" перевернулась.

Последствия ДТП

ДТП произошло в районе дома 34 по улице Владимира Великого

Как сообщает издание, автомобиль "Тойота" был на летней резине, а у водителя отмечались видимые признаки опьянения — его забрали на освидетельствования. Он также получил травмы. Во втором авто раненых нет.

ДТП Львов

"Телеграф" ранее писал про ряд ДТП в предновогоднее время, виновниками которых могут быть водители в состоянии подшофе. В Харькове в ночь на 31 декабря произошло несколько ДТП с одним водителем — в итоге он влетел в забор и пытался напрямик через проезжую часть пешком уйти от патрульных.

В Одессе накануне водитель микроавтобуса влетел в стоящую на остановке маршрутку.