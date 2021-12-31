Укр

Был на летней резине: во Львове произошло ДТП с переворотом (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Машина перевернулась после аварии на скользкой дороге Новость обновлена 31 декабря 2021, 11:35
Машина перевернулась после аварии на скользкой дороге

Перед ударом автомобиль пересек двойную сплошную линию.

Во Львове в ночь на 31 декабря произошло ДТП. Врезались два авто — "Toyota Rav 4" та "Mercedes-Benz". Водитель одного из них мог быть пьян.

Об этом сообщает "Варта1".

Авария произошла на улицы Владимира Великого.

Приблизительное место столкновения
Приблизительное место столкновения

Автомобили двигались навстречу друг другу. Водитель "Toyota Rav 4" ехал в сторону улицы Стрийской, когда по неизвестной причине пересек двойную сплошную и влетел в "Mercedes"на "встречке". После этого "Тойота" перевернулась.

Последствия ДТП
Последствия ДТП
ДТП произошло в районе дома 34 по улице Владимира Великого
ДТП произошло в районе дома 34 по улице Владимира Великого

Как сообщает издание, автомобиль "Тойота" был на летней резине, а у водителя отмечались видимые признаки опьянения — его забрали на освидетельствования. Он также получил травмы. Во втором авто раненых нет.

ДТП Львов

"Телеграф" ранее писал про ряд ДТП в предновогоднее время, виновниками которых могут быть водители в состоянии подшофе. В Харькове в ночь на 31 декабря произошло несколько ДТП с одним водителем — в итоге он влетел в забор и пытался напрямик через проезжую часть пешком уйти от патрульных.

В Одессе накануне водитель микроавтобуса влетел в стоящую на остановке маршрутку.

Теги:
#ДТП #Алкоголь #Львов
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