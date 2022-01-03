В Одесі п'яний водій на швидкості протаранив стовпи та припарковані авто (фото, відео)

Водій "летів" вулицею із шаленою швидкістю

Уночі з 2-го на 3-е січня в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу марки BMW. За словами очевидців пригоди водій авто був нетверезим.

Як повідомляє Тelegram-канал "Х**вая Одесса", аварія сталася на перехресті вулиць Рішельєвської та Базарної близько 4-ї години ранку.

Карта з позначкою, де сталася аварія

Згідно з наявною інформацією, автомобіль "летів" вулицею на шаленій швидкості, в результаті чого водій транспортного засобу не зміг впоратися з його керуванням та протаранив два автомобілі, припарковані на узбіччі, а також кілька електростовпів. Велика кількість будинків, розташованих на вищевказаних вулицях, залишилися без світла.

Очевидці ДТП розповідають, що водій перебував за кермом у нетверезому стані, через що не міг вправно керувати автомобілем і його занесло.

Сам винуватець аварії та його пасажирка були травмовані, їх госпіталізували до найближчого медичного закладу.

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