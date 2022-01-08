Поспорили из-за неисправности автомобиля: под Одессой мужчина забил до смерти знакомого (фото)

Злоумышленник также забрал с собой одежду погибшего.

В Одесской области двое мужчин поспорили из-за неисправности автомобиля. Жаркая дискуссия переросла в драку, которая обернулась гибелью одного из них.

Как информирует полиция области, происшествие случилось в Нерубайском

Отмечается, что 30-летний мужчина нанес своему 56-летнему оппоненту несколько десятков ударов по голове и туловищу, вследствие чего пострадавший скончался от многочисленных травм до приезда врачей.

После избиения, злоумышленник снял с погибшего верхнюю одежду, в которой, как он считал, могли находиться ценные вещи, а затем покинул место преступления.

Полуобнаженный труп обнаружил спустя некоторое время владелец автомобиля. Он вызвал на место "скорую" и полицейских.

Личность злоумышленника и его местоположение были установлены за сутки. При нем также была найдена одежда погибшего.

За содеянное против мужчины открыли уголовное дело по ч.2 ст.121 (нанесение тяжелых телесных повреждений, которые стали причиной смерти), теперь ему грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

Убийство под Одессой

Как сообщалось ранее, в Измаиле 44-летний мужчина пришел к зданию бывшего военкомата с советским флагом и угрожал пойти с ним "на Берлин".