Укр

Поспорили из-за неисправности автомобиля: под Одессой мужчина забил до смерти знакомого (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
510
Убийство под Одессой
Убийство под Одессой

Злоумышленник также забрал с собой одежду погибшего.

В Одесской области двое мужчин поспорили из-за неисправности автомобиля. Жаркая дискуссия переросла в драку, которая обернулась гибелью одного из них.

Как информирует полиция области, происшествие случилось в Нерубайском

Отмечается, что 30-летний мужчина нанес своему 56-летнему оппоненту несколько десятков ударов по голове и туловищу, вследствие чего пострадавший скончался от многочисленных травм до приезда врачей.

После избиения, злоумышленник снял с погибшего верхнюю одежду, в которой, как он считал, могли находиться ценные вещи, а затем покинул место преступления.

Полуобнаженный труп обнаружил спустя некоторое время владелец автомобиля. Он вызвал на место "скорую" и полицейских.

Личность злоумышленника и его местоположение были установлены за сутки. При нем также была найдена одежда погибшего.

За содеянное против мужчины открыли уголовное дело по ч.2 ст.121 (нанесение тяжелых телесных повреждений, которые стали причиной смерти), теперь ему грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

Убийство под Одессой
Убийство под Одессой

Как сообщалось ранее, в Измаиле 44-летний мужчина пришел к зданию бывшего военкомата с советским флагом и угрожал пойти с ним "на Берлин".

Теги:
#Одесса #Убийство #Одесская область
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране
Мир
Авиакатастрофа под Тегераном: названы имена военных, которые могут быть причастны к аварии украинского самолета
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране
Авиакатастрофа под Тегераном: названы имена военных, которые могут быть причастны к аварии украинского самолета
Дата публикации
Категория
В Украине уже почти год идет кампания по вакцинации населения от коронавируса
В Украине уничтожат сотни тысяч доз вакцины от COVID-19: что с ними не так
Дата публикации
Категория
Какие штрафы применяются к работодателю за нарушение действующего законодательства
В Украине начали действовать новые штрафы для работодателей за дискриминацию: подробности
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Никаких переговоров: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Категория
Фото со спутников показывали увеличившееся количество техники
Военные Путина все плотнее обступают Украину: опубликована свежая карта