Посперечалися через несправність автомобіля: під Одесою чоловік забив до смерті знайомого (фото)

Зловмисник також забрав із собою одяг загиблого.

На Одещині двоє чоловіків посперечалися через несправність автомобіля. Спекотна дискусія переросла у бійку, яка обернулася загибеллю одного з них.

Як інформує поліція області, пригода сталася у Нерубайському

Зазначається, що 30-річний чоловік завдав своєму 56-річному опоненту кілька десятків ударів по голові та тулубу, внаслідок чого потерпілий помер від численних травм до приїзду лікарів.

Після побиття зловмисник зняв із загиблого верхній одяг, в якому, як він вважав, могли бути цінні речі, а потім залишив місце злочину.

Напівоголений труп виявив згодом власник автомобіля. Він викликав на місце "швидку" та поліцейських.

Особу зловмисника та його місцеперебування було встановлено за добу. При ньому також було знайдено одяг загиблого.

За скоєне проти чоловіка відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (завдання тяжких тілесних ушкоджень, які стали причиною смерті), тепер йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами.

Вбивство під Одесою

Як повідомлялося раніше, в Ізмаїлі 44-річний чоловік прийшов до будівлі колишнього військкомату з радянським прапором та погрожував піти з ним "на Берлін".