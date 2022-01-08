На Одещині копи перехопили чоловіка, який зібрався із радянським прапором штурмувати Берлін

Порушника спокою відпустили після розмови.

В Ізмаїлі Одеської області стався інцидент біля будівлі об’єднаного територіального центру комплектації та соціальної підтримки (раніше військкомат). До нього прийшов чоловік із прапором Радянського Союзу, погрожував йти з ним до Берліна.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на власні джерела.

Ситуація сталася на Різдво. Ходінню чоловіка з прапором СРСР запобігла поліції — з ним провели бесіду. Його особа вже відома правоохоронцям — чоловікові 44 роки, він ніде не працює і вже притягався до адмінвідповідальності. Прапор у нього вилучили, а самого відпустили на особисте зобов’язання.

Чи вносити інформацію до ЄРДР за публічне носіння радянського прапора за статтею 436-1 Кримінального кодексу України, за пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів поки що не вирішено. Покарання за цією статтею – до 5 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" писав про повернення до жіночої моди речей, які були популярні у Радянському союзі. Серед них — косинки та ситцеві сукні.