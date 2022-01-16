Укр

Привезли на "скорой" и оставили на улице: в Одессе возле пункта обогрева бездомных скончался мужчина

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Очевидца утверждают, что мужчину туда доставили на "скорой" Новость обновлена 16 января 2022, 23:00
Очевидца утверждают, что мужчину туда доставили на "скорой"

Погибший находился в состоянии наркотического опьянения.

В Одессе возле пункта для обогрева бездомных на Куликовом поле обнаружили мертвого мужчину, которого там якобы оставили врачи "скорой".

Об этом сообщил пастор христианской миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов в Фейсбук.

Он сообщил, что 16 января мужчину к пункту привезли медики "скорой помощи". При том, он указывает, что врачи сами заявили, что тот находится в состоянии наркотического опьянения и попросили не пускать его в палатку, а дать "проветриться".

Спустя 20-30 минут мужчина умер.

Пастор указал, что его пункт предназначен для обогрева бездомных, а не для реабилитации наркозависимых и попросил везти их не на Куликово поле, а в больницу.

"А этим, кто в скорой помощи, вам должно быть стыдно. Вы видели, и вы знали что человек нуждается в медицинской помощи и привезли его сюда", — говорит он.

Герасимов также добавил, что такая ситуация уже случалась в прошлом году, когда к ним привезли двух парней. Один из них, говорит пастор, скончался из-за неоказанной вовремя помощи.

Мужчина умер под пунктом обогрева бездомных в Одессе
Мужчина умер под пунктом обогрева бездомных в Одессе

Как сообщалось ранее, в Одессе от осложнения коронавирусной инфекции скончалась 14-летняя девочка. Ее экстренно отправили из Измаила в Одессу, однако она умерла до поступления в отделение.

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