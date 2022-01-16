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Не успели доставить в больницу: в Одессе от коронавируса умерла 14-летняя девочка

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ребенок скончался от коронавируса на пути в Одессу Новость обновлена 16 января 2022, 19:00
Ребенок скончался от коронавируса на пути в Одессу

В коронавирусной сводке, впрочем, указано, что в области смертей не было.

В Одессе 14-летняя девочка умерла от осложнений COVID-19, пока ее везли в больницу.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне девочка из Измаила попала в местную больницу с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Когда 15 января ее состояние ухудшилось, врачи приняли решение доставить ее в больницу №3 в Одессе, однако она скончалась до поступления в отделение.

Напомним, по данным Минздрава в Одесской области за предыдущие сутки были обнаружены 195 новых случаев инфицирования. Примечательно, что в этой сводке указано, что за сутки 15 января в регионе не зафиксировали смертей от COVID-19.

Всего в области за время пандемии было обнаружено более 244 тысяч инфицирований коронавирусом. За этот период болезнь там унесла жизни 5637 человек.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 16 января наибольшее количество новых случаев COVID-19 было обнаружено в Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях. При этом Киев, который лидировал в этих сводках в течение нескольких предыдущих дней, оказался лишь на пятой строке списка.

Теги:
#Одесса #Одесская область #Измаил #Коронавирус #Covid-19
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