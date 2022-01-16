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Западные регионы бьют рекорды: где ситуация с коронавирусом в Украине самая плохая

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавирус в Украине 16 января Новость обновлена 16 января 2022, 08:39
Коронавирус в Украине 16 января

Больше всего больных за сутки зафиксировали в Ивано-Франковской области.

В Украине на утро воскресенья, 16 января, зафиксировали 6 379 новых случаев коронавируса. Динамика COVID-19 несколько дней превышала показатель в 10 тысяч больных за сутки, однако на выходные пошла на убыль. Вполне возможно, что подобная ситуация объясняется снижением количества тестирований.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине зафиксировали:

  • 6 379 новых случаев (вчера было 10569);
  • 1957 госпитализированных (1 682 днем ранее);
  • 88 смертей (127 накануне);
  • 2359 выздоровели (6172 вчера).

Также коронавирусом заболели 503 ребенка и 92 медработника.

В региональном разрезе наибольшее количество новых случаев COVID-19 пришлось на Ивано-Франковскую (914), Львовскую (625), Харьковскую (612) и Сумскую (455) области. В Киеве, который был антилидером днем ранее, зафиксировали 403 больных.

При этом суточная смертность была самой высокой в столице (10 летальных исходов), в Харькове (9) и Львове (7).

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины 16 января
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины 16 января

За сутки от коронавируса прививки получили 39 769 граждан. А с начала вакцинальной компании в Украине от COVID-19 вакцинировались 14 985 043 граждан.

Напомним, что в Минздраве рассказали о статистике смертности от коронавируса в Украине. По данным министерства, почти 95% умерших были не вакцинированы.

Также "Телеграф" сообщал, что Украину может ожидать очередная волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон". А в ВОЗ заявили, что на фоне распространения штамма "Омикрон" могут потребоваться новые вакцины.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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