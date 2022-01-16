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Привезли на "швидкій" та залишили на вулиці: в Одесі біля пункту обігріву безпритульних помер чоловік

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Очевидці стверджують, що чоловіка туди доставили "швидкою" Новина оновлена 16 січня 2022, 23:00
Очевидці стверджують, що чоловіка туди доставили "швидкою"

Загиблий перебував у стані наркотичного сп’яніння.

В Одесі біля пункту для обігріву бездомних на Куликовому полі виявили мертвого чоловіка, якого нібито там залишили лікарі "швидкої".

Про це повідомив пастор християнської місії "Нове життя" Федір Герасимов у Фейсбуку.

Він повідомив, що 16 січня чоловіка до пункту привезли медики "швидкої допомоги". При цьому він вказує, що лікарі самі заявили, що той перебуває в стані наркотичного сп’яніння і попросили не пускати його в намет, а дати "провітритися".

Через 20-30 хвилин чоловік помер.

Пастор зазначив, що його пункт призначений для обігріву безпритульних, а не для реабілітації наркозалежних і попросив везти їх не на Куликове поле, а до лікарні.

"А цим, хто у швидкій допомозі, вам має бути соромно. Ви бачили, і ви знали, що людина потребує медичної допомоги та привезли його сюди", — говорить він.

Герасимов також додав, що така ситуація траплялася минулого року, коли до них привезли двох хлопців. Один із них, каже пастор, помер через ненадану вчасну допомогу.

Чоловік помер під пунктом обігріву бездомних в Одесі
Чоловік помер під пунктом обігріву бездомних в Одесі

Як повідомлялося раніше, в Одесі від ускладнення коронавірусної інфекції померла 14-річна дівчинка. Її негайно відправили з Ізмаїла до Одеси, проте вона померла до вступу до відділення.

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