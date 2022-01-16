Привезли на "швидкій" та залишили на вулиці: в Одесі біля пункту обігріву безпритульних помер чоловік
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Загиблий перебував у стані наркотичного сп’яніння.
В Одесі біля пункту для обігріву бездомних на Куликовому полі виявили мертвого чоловіка, якого нібито там залишили лікарі "швидкої".
Про це повідомив пастор християнської місії "Нове життя" Федір Герасимов у Фейсбуку.
Він повідомив, що 16 січня чоловіка до пункту привезли медики "швидкої допомоги". При цьому він вказує, що лікарі самі заявили, що той перебуває в стані наркотичного сп’яніння і попросили не пускати його в намет, а дати "провітритися".
Через 20-30 хвилин чоловік помер.
Пастор зазначив, що його пункт призначений для обігріву безпритульних, а не для реабілітації наркозалежних і попросив везти їх не на Куликове поле, а до лікарні.
"А цим, хто у швидкій допомозі, вам має бути соромно. Ви бачили, і ви знали, що людина потребує медичної допомоги та привезли його сюди", — говорить він.
Герасимов також додав, що така ситуація траплялася минулого року, коли до них привезли двох хлопців. Один із них, каже пастор, помер через ненадану вчасну допомогу.
Як повідомлялося раніше, в Одесі від ускладнення коронавірусної інфекції померла 14-річна дівчинка. Її негайно відправили з Ізмаїла до Одеси, проте вона померла до вступу до відділення.
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