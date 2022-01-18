В центре Одессы неадекват издевался над собакой — патрульные стояли рядом и не подошли (видео)

Очевидцы инцидента предположили, что мужчина находился под наркотиками

На одной из улиц Одессы молодой человек издевался над собакой. Инцидент удалось зафиксировать случайным очевидцам происшествия.

Как сообщает Telegram-канал "Курс Одесса", обнародовавший видео случившегося на улице Большой Арнаутской, недалеко от поворота к Старобазарному скверу, молодой человек схватил собаку бойцовской породы за задние лапы, тянул ее по асфальту и бил ногами.

Мужчина издевается над собакой в Одессе

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, но учитывая, что собака была без поводка и намордника, инспекторы подойти ближе не рисковали.

Приехавшие на место происшествия патрульная подойти ближе не рисковали

Пользователи соцсетей в комментариях под публикацией отмечают, что, судя по кадрам, мужчина на видео точно владелец животного, ведь чужого человека собака этой породы за такие действия просто разорвала бы.

Некоторые предполагают, что владелец мог так тянуть пса после того, как "оторвал" ее от кого-то, на кого она могла перед тем напасть или даже просто разнимал от драки с другой собакой.

Что касается действий представителей правоохранительных органов, то патрульных в сети не осуждают, мол, если бы подошли ближе и прикоснулись бы к владельцу, животное могло бы сразу броситься на его защиту, а учитывая то, что оно было без поводка и намордника, последствия могли быть достаточно трагическими.

Реакция пользователей соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе трагически погибла жена известного украинского футболиста. Девушка находилась за рулем собственного автомобиля, попав в смертельную аварию из-за нарушения правил дорожного движения.