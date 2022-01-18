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У центрі Одеси неадекват знущався над осбакою - патрульні стояли поряд і не підійшли (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Бійцівський пес був без намордника та повідка Новина оновлена 18 січня 2022, 09:56
Бійцівський пес був без намордника та повідка

Очевидці інциденту припустили, що чоловік перебував під наркотиками

На одній з вулиць Одеси молодий чоловік знущався над собакою. Інцидент вдалося зафіксувати випадковим очевидцям події.

Як повідомляє Telegram-канал "Курс Одеса", який оприлюднив відео того, що сталося, на вулиці Великій Арнаутській, неподалік повороту до Старобазарного скверу, молодий чоловік схопив собаку бійцівської породи за задні лапи, тягнув її по асфальту та бив ногами.

Чоловік знущаеться з собаки в Одесі

Очевидці викликали на місце події поліцію, але враховуючи те, що собака була без повідка та намордника, інспектори підійти ближче не ризикували.

Патрульна, які приїхали на місце події, підійти ближче не ризикували

Користувачі соцмереж у коментарях під публікацією зазначають, що, судячи з кадрів, чоловік на відео точно є власником тварини, адже чужу людину собака цієї породи за такі дії просто розірвала б.

Дехто припускає, що власник міг так тягнути пса після того, як "відірвав" її від когось, на кого вона могла перед тим напасти або навіть просто рознімав від бійки з іншою собакою.

Що стосується дій представників правоохоронних органів, то патрульних у мережі не засуджують, мовляв, якби підійшли ближче та доторкнулися б до власника, тварина могла б одразу кинутися на його захист, а враховуючи те, що вона була без повідка та намордника, наслідки могли бути досить трагічними.

Реакція користувачів соцмережі
Реакція користувачів соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі трагічно загинула дружина відомого українського футболіста. Дівчина перебувала за кермом власного автомобіля, коли потрапила у смертельну аварію через порушення правил дорожнього руху.

Теги:
#Одеса #Поліція #Собака #Патрульні #Знущання
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