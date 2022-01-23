Укр

В Одессе поезд отрезал голову мужчине: детали и фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Машинист не успел вовремя затормозить Новость обновлена 23 января 2022, 10:23
Машинист не успел вовремя затормозить

Полицейские считают, что погибший был самоубийцей

Вечером 22 января в Одессе случилось чрезвычайное происшествие на одной из железнодорожных станций. Неизвестный мужчина бросился под колеса состава, что по итогу стоило ему жизни.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Инцидент произошел неподалеку станции Одесса-Застава 1 около 20:30. Машинист, управляющий поездом, уверяет, что пострадавший появился будто бы из ниоткуда, поэтому сбавить скорость состава сразу не удалось.

Станция на карте
Станция на карте

К сожалению, мужчина скончался на месте — колесами поезда ему отрезало голову (фото 18+).

Мужчина погиб на месте
Мужчина погиб на месте

Личность погибшего пока не установлена, как и все причины происшествия.

Впрочем, предварительно полицейские оценивают инцидент как самоубийство — с такой отметкой ведомости о деле и внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Отметим, что это не единственный несчастный случай на железной дороге Одесчины за субботу, 22 января. Днем в Березовском районе под колеса поезда попала пожилая женщина. Спасти ее также не удалось.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о схожем инциденте, случившемся в Киеве. 32-летний мужчина разгуливал по железнодорожных путях в темное время суток. Несмотря на все попытки машиниста поезда затормозить, избежать столкновения не удалось.

Теги:
#Одесса #Полиция #Поезд #Смерть #Станция #Погибший
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