В Одессе поезд отрезал голову мужчине: детали и фото
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Полицейские считают, что погибший был самоубийцей
Вечером 22 января в Одессе случилось чрезвычайное происшествие на одной из железнодорожных станций. Неизвестный мужчина бросился под колеса состава, что по итогу стоило ему жизни.
Подробности сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Инцидент произошел неподалеку станции Одесса-Застава 1 около 20:30. Машинист, управляющий поездом, уверяет, что пострадавший появился будто бы из ниоткуда, поэтому сбавить скорость состава сразу не удалось.
К сожалению, мужчина скончался на месте — колесами поезда ему отрезало голову (фото 18+).
Личность погибшего пока не установлена, как и все причины происшествия.
Впрочем, предварительно полицейские оценивают инцидент как самоубийство — с такой отметкой ведомости о деле и внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Отметим, что это не единственный несчастный случай на железной дороге Одесчины за субботу, 22 января. Днем в Березовском районе под колеса поезда попала пожилая женщина. Спасти ее также не удалось.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о схожем инциденте, случившемся в Киеве. 32-летний мужчина разгуливал по железнодорожных путях в темное время суток. Несмотря на все попытки машиниста поезда затормозить, избежать столкновения не удалось.
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