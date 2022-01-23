В Одесі потяг відрізав голову чоловікові: деталі та фото
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Поліцейські вважають, що загиблий був самогубцем
Увечері 22 січня в Одесі сталася надзвичайна подія на одній із залізничних станцій. Невідомий чоловік кинувся під колеса потягу, що зрештою коштувало йому життя.
Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
Інцидент стався неподалік станції Одеса-Застава близько 20:30. Машиніст, який керує поїздом, запевняє, що постраждалий з’явився нібито нізвідки, тож зменшити швидкість потяга відразу не вдалося.
На жаль, чоловік помер на місці — колесами поїзда йому відрізало голову (фото 18+).
Особу загиблого поки що не встановлено, як і всі причини події.
Втім, заздалегідь поліцейські розцінюють інцидент як самогубство — з такою відміткою відомості про справу і внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зазначимо, що це не єдиний нещасний випадок на залізниці Одещини за суботу, 22 січня. Вдень у Березовському районі під колеса поїзда потрапила жінка похилого віку. Врятувати її також не вдалося.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про схожий інцидент, що трапився в Києві. 32-річний чоловік розгулював залізничними коліями у темний час доби. Незважаючи на всі спроби машиніста потягу загальмувати, уникнути зіткнення не вдалося.
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