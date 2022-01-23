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В Одесі потяг відрізав голову чоловікові: деталі та фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Машиніст не встиг вчасно загальмувати Новина оновлена 23 січня 2022, 10:23
Машиніст не встиг вчасно загальмувати

Поліцейські вважають, що загиблий був самогубцем

Увечері 22 січня в Одесі сталася надзвичайна подія на одній із залізничних станцій. Невідомий чоловік кинувся під колеса потягу, що зрештою коштувало йому життя.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Інцидент стався неподалік станції Одеса-Застава близько 20:30. Машиніст, який керує поїздом, запевняє, що постраждалий з’явився нібито нізвідки, тож зменшити швидкість потяга відразу не вдалося.

Станція на карті
Станція на карті

На жаль, чоловік помер на місці — колесами поїзда йому відрізало голову (фото 18+).

Чоловік загинув на місці
Чоловік загинув на місці

Особу загиблого поки що не встановлено, як і всі причини події.

Втім, заздалегідь поліцейські розцінюють інцидент як самогубство — з такою відміткою відомості про справу і внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зазначимо, що це не єдиний нещасний випадок на залізниці Одещини за суботу, 22 січня. Вдень у Березовському районі під колеса поїзда потрапила жінка похилого віку. Врятувати її також не вдалося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про схожий інцидент, що трапився в Києві. 32-річний чоловік розгулював залізничними коліями у темний час доби. Незважаючи на всі спроби машиніста потягу загальмувати, уникнути зіткнення не вдалося.

Теги:
#Одеса #Поліція #Поїзд #Смерть #Станція #Загиблий
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