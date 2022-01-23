Под Одессой нашли мертвым топ-чиновника местного Геокадастра (фото)

У погибшего осталась жена и двое детей.

Неподалеку от Одессы нашли мертвым заместителя начальника Госгеокадастра области Дмитрия Кукола.

Как информирует "Думская", автомобиль с мертвым мужчиной был найден днем 22 января на дороге между Нерубайским и Холодной Балкой возле трассы Одесса-Киев.

Погибший житель Болграда 1980 года рождения был найден в своем автомобиле Volkswagen Caddy. У него были разрезаны вены, а рядом с телом нашли окровавленные ножницы.

Кукол был начальником отдела использования с/х земель, а до 2021 года возглавлял главное управление областного Госгеокадастра.

Судя по данным из его декларации, у него осталась жена и два сына.

Было ли это самоубийством, и если да, то что вынудило мужчину взяться за ножницы предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщалось ранее, вечером субботы в Одессе возле одной из железнодорожных станций мужчина бросился под поезд и погиб на месте. Колеса состава отрезали ему голову. Машинист поезда заявил, что погибший появился будто бы из ниоткуда, а потому вовремя остановить многотонный состав не представлялось возможным.