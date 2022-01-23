Под Одессой нашли мертвым топ-чиновника местного Геокадастра (фото)
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У погибшего осталась жена и двое детей.
Неподалеку от Одессы нашли мертвым заместителя начальника Госгеокадастра области Дмитрия Кукола.
Как информирует "Думская", автомобиль с мертвым мужчиной был найден днем 22 января на дороге между Нерубайским и Холодной Балкой возле трассы Одесса-Киев.
Погибший житель Болграда 1980 года рождения был найден в своем автомобиле Volkswagen Caddy. У него были разрезаны вены, а рядом с телом нашли окровавленные ножницы.
Кукол был начальником отдела использования с/х земель, а до 2021 года возглавлял главное управление областного Госгеокадастра.
Судя по данным из его декларации, у него осталась жена и два сына.
Было ли это самоубийством, и если да, то что вынудило мужчину взяться за ножницы предстоит выяснить правоохранителям.
Как сообщалось ранее, вечером субботы в Одессе возле одной из железнодорожных станций мужчина бросился под поезд и погиб на месте. Колеса состава отрезали ему голову. Машинист поезда заявил, что погибший появился будто бы из ниоткуда, а потому вовремя остановить многотонный состав не представлялось возможным.
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