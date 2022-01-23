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Під Одесою знайшли мертвим топ-чиновника місцевого Геокадастру (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чоловіка знайшли з порізаними венами Новина оновлена 23 січня 2022, 23:11
Чоловіка знайшли з порізаними венами

У загиблого залишилася дружина та двоє дітей.

Неподалік Одеси знайшли мертвим заступника начальника Держгеокадастру області Дмитра Кукола.

Як інформує "Думська", автомобіль із мертвим чоловіком знайшли вдень 22 січня на дорозі між Нерубайським та Холодною Балкою біля траси Одеса-Київ.

Загиблий житель Болграда 1980 року народження знаходився у своєму автомобілі Volkswagen Caddy. У нього були розрізані вени, а поруч із тілом знайшли закривавлені ножиці.

Ляльок був начальником відділу використання с/г земель, а до 2021 року очолював головне управління обласного Держгеокадастру.

Судячи з даних з його декларації, у нього залишилася дружина та двоє синів.

Чи це було самогубством, і якщо так, то що змусило чоловіка взятися за ножиці належить з’ясувати правоохоронцям.

Як повідомлялося раніше, увечері суботи в Одесі біля однієї із залізничних станцій чоловік кинувся під потяг та загинув на місці. Колеса складу відрізали йому голову. Машиніст поїзда заявив, що загиблий з’явився ніби звідки, а тому вчасно зупинити багатотонний потяг неможливо.

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